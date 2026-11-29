Експерти з енергоефективності пояснили, як правильно сушити одяг взимку, щоб уникнути плісняви в домі та не переплачувати за електрику.

Найшвидше й найбезпечніше сушити білизну вдома взимку в одній зачиненій кімнаті з вентиляцією, а найкраще — у ванній із витяжкою. До такого висновку дійшли всі опитані фахівці з енергетики та побутової техніки, повідомляє Express.

Одне завантаження мокрої білизни виділяє в повітря близько двох літрів води. Ця волога осідає на холодних вікнах, стінах і меблях, спричиняючи конденсат і пліснявий грибок. Сушильна машина при цьому збільшує рахунки: граничний тариф на електроенергію у Великій Британії становить 26,32 пенса за кВт·год, а з січня 2027 року зросте до 32,69 пенса.

Джордж Пенні, експерт з енергоефективності житла компанії The Solar Co, назвав оптимальне місце для сушіння.

«Ванна кімната зазвичай є найкращим вибором за умови, що там є витяжний вентилятор або вікно, яке відчиняється. Вона вже розрахована на вологу, а вентилятор може витягти вологе повітря назовні, перш ніж воно пошириться рештою будинку», — зазначив Пенні.

Запасними варіантами він вважає підсобне приміщення з витяжкою або вільну спальню із зачиненими дверима й прочиненим вікном. Вітальні та спальні, де живуть люди, для цього не підходять. Співзасновник компанії Meaco Кріс Майкл радить сушити речі в невеликій зачиненій кімнаті, якщо є осушувач повітря. Вікна в такому разі теж слід зачинити. Без осушувача краще обрати тепле приміщення з добрим провітрюванням.

Батарея — не помічник

Швидкість сушіння багато в чому залежить від підготовки. Експерти радять обирати максимальні оберти віджиму, допустимі для тканини. Важкі светри й рушники Пенні пропонує загорнути в сухий банний рушник і щільно притиснути, щоб видалити зайву воду.

Окремо Майкл застерігає від поширеної помилки взимку.

«Саме лише опалення не видаляє воду, що виділяється в повітря. Поєднуйте тепло з вентиляцією або осушувачем. Якщо просто підвищити температуру на термостаті, ця волога залишиться у вашому домі», — наголосив Майкл.

Майкл і Салах Сан з компанії Beko не радять вішати мокрі речі на радіатори. Пенні пропонує натомість локально підігрівати простір біля сушарки й водночас провітрювати кімнату, а не обігрівати весь будинок.

Фахівець з обслуговування житла Енді Сіммс із MyBuilder.com пояснює, що на батареї волога випаровується надто швидко й різко підвищує вологість у приміщенні. Крім того, такий спосіб сушіння загрожує пожежею. Він також радить щодня принаймні на п’ять хвилин широко відчиняти вікна за будь-якої погоди, як це заведено в Німеччині, пише National World.

Скільки часу потрібно

За оцінкою Пенні, у добре провітрюваній кімнаті з вентилятором і помірним теплом легкі сорочки та футболки висихають за чотири–шість годин, а джинси й рушники — за 12–24 години. У тестах Meaco 13 футболок із осушувачем і вентилятором висохли менш ніж за дві години. Щоб уникнути плісняви, Майкл радить у холодні місяці підтримувати відносну вологість повітря на рівні близько 55%.

Проблема стосується значної частини європейців. Згідно з дослідженням, опублікованим на ScienceDirect, під час сушіння одного прання в повітря потрапляє від 1 до 3 кг води. Сушильні машини є лише приблизно в половині європейських домогосподарств, а взимку в Польщі, Угорщині, Чехії та Фінляндії понад 60% білизни сушать у приміщенні.