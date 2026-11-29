Фахівці пояснили, як конденсат впливає на температуру в приміщенні та що потрібно зробити, аби взимку в душі стало значно комфортніше.

Холодну ванну кімнату взимку можна зробити комфортнішою без великих витрат на опалення: достатньо після душу витирати мокру плитку на стінах і стежити, щоб витяжний вентилятор працював справно. Таку пораду дав Річард Гілл, фахівець із плитки та керівник шоуруму компанії Waxman Ceramics, повідомляє Liverpool Echo.

За словами Гілла, ванна часто здається холоднішою за інші кімнати через крижану плитку під ногами, протяги від вікон і недостатню ізоляцію. Боротьба з конденсатом забирає лише кілька хвилин, але помітно впливає на відчуття тепла в приміщенні.

Певна кількість крапель після гарячого душу — це норма. Проте якщо вода щодня збирається на тій самій поверхні, варто шукати причину. Ділянки, що межують із вулицею, зазвичай холодніші, тому вологу на них видно краще.

«Якщо стіна залишається вологою ще довго після того, як ванна кімната висохла, може бути інша проблема, яку варто дослідити», — попереджає Гілл.

Чому витяжка не завжди рятує

Наявність витяжки ще не гарантує сухих стін. Конденсат утворюється, коли насичене вологою повітря торкається холодної поверхні, а вентилятор лише зменшує цей ефект, але не прибирає його повністю, пише Homebuilding & Renovating.

Перша можлива причина — пристрій замалої потужності.

«Ваш вентилятор має відповідати вашій ванній кімнаті та її повітроводам. Якщо продуктивність витяжки надто низька, вона не встигатиме достатньо швидко видаляти вологе повітря», — наголошує Роб Стівенс, експерт із вентиляції компанії Aspect.

Згідно з настановами, чинними в Англії, вентилятори, які вмикаються й вимикаються, мають видаляти щонайменше 15 літрів повітря за секунду. Стівенс також радить розміщувати витяжку якомога вище: на стелі або не нижче ніж за 40 см від неї, адже тепле вологе повітря піднімається вгору.

Засновник Pyramid Eco Майкл Зохурі рекомендує залишати вентилятор увімкненим щонайменше на 20 хвилин після душу, якщо він не має датчика вологості, і регулярно очищати його від пилу. Крім того, приміщення не повинно бути герметичним: під дверима потрібна достатня щілина для притоку повітря.

Навіть за доброї вентиляції конденсат може з'являтися на особливо холодних поверхнях, зокрема в погано утеплених будинках, зазначає експерт з плісняви та вологи компанії Dryzone Деміан Волліс. Якщо волога накопичується постійно, а в кімнаті з'являються чорні плями чи затхлий запах, проблему варто дослідити детальніше.