До списку EECMA 2026 року увійшли локації з шести країн, більшість із яких розташовані в Німеччині. Дізнайтеся, за якими критеріями обирали переможців.

Європейська асоціація найкращих різдвяних ярмарків (EECMA) визначила 11 найкращих ярмарків сезону 2026 року, шість із яких розташовані в Німеччині. Решта сертифікатів дісталася ярмаркам в Австрії, Швейцарії, Румунії, Данії та Норвегії, повідомляє DW.

Серед німецьких переможців:

«Ринок вершника» у середньовічному Ротенбурзі-об-дер-Таубері (20 листопада – 23 грудня);

бароковий ярмарок у Людвігсбурзі з гігантськими світловими ангелами (24 листопада – 22 грудня);

«Різдвяне місто Півночі» Любек (23 листопада – 30 грудня);

Аугсбург з «Грою ангелів» на балконах ратуші (23 листопада – 24 грудня);

Ахен, відомий старовинними пряниками (20 листопада – 23 грудня);

Кведлінбург, де під час акції «Адвент у дворах» відчиняють близько двадцяти історичних двориків (25 листопада – 22 грудня).

За межами Німеччини відзнаку отримали Адвент на озері Вольфгангзее в Австрії, Базельський різдвяний ярмарок у Швейцарії, ярмарок у румунському Сібіу, Різдвяне містечко Тьоннер у Данії та ярмарок у норвезькому Тронхеймі. Раніше сертифікати EECMA в Німеччині мали, зокрема, ярмарки в Берліні, Кельні, Дрездені та Госларі.

Журі замість лайків

Претендентів відбирають за результатами постійного моніторингу понад 700 європейських ярмарків. Міжнародна рада формує шорт-лист із 25 кандидатів, а переможців обирає незалежне журі, до якого входять фахівці з туризму, культури, ремесел, безпеки та міського маркетингу.

Ярмарки оцінюють за чотирма категоріями: атмосфера й оформлення, асортимент, якість та екологічність, комфорт і безпека. Знак якості видають на чотири роки, після чого ринок проходить повторну перевірку і може його втратити.

EECMA є неприбутковою асоціацією. Вона свідомо відмовилася від рейтингів, голосувань у соцмережах і фінансових внесків як способу визначення найкращих. Рішення ухвалює комісія з двадцяти експертів відповідно до кодексу якості, а плакетки й сертифікати члени правління вручають переможцям безпосередньо в містах, йдеться на сайті асоціації.

Цьогоріч першим відзнаку отримав румунський Сібіу. За словами віцепрезидента асоціації Клауса Ульріха Форхера, місто вирізняється не розмахом, а камерністю.

«Атмосфера різдвяного ярмарку в Германштадті унікальна, передусім завдяки обрамленню, яке створюють Велика площа та історичні пам'ятки культури великої цінності. Крім того, Різдво в Германштадті – це не про пишноту й велич, а про інтимний і теплий настрій цього середньовічного міста», – зазначає Форхер.

Ціна високих стандартів

Утримувати рівень сертифікованого ярмарку непросто. Директор берлінського WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt Девід Русс, чий ярмарок відвідують близько 700 тисяч людей щороку, розповів diplomacy.berlin про головну складність організації таких подій.

«Одним із найбільших викликів є поєднання високих стандартів якості з вимогами безпеки, охорони пам'яток, контролю шуму та сталого розвитку – у чутливому історичному міському просторі та під пильною увагою громадськості», – наголошує Русс.