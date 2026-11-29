Суворі заборони на вейпи, пастки при оренді транспорту та нові правила висилки з країни можуть зіпсувати відпустку навіть досвідченим мандрівникам.

Відпочинок у Таїланді може обернутися не лише значними фінансовими втратами, а й проблемами із законом: деякі місцеві правила для туристів значно суворіші, ніж у Європі. Найбільші ризики пов'язані з електронними сигаретами, наркотиками, а також з орендою таксі, мопедів і гідроциклів, повідомляє Bild.

У країні заборонено ввозити, купувати, продавати та використовувати електронні сигарети, IQOS та інші випарники. За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, за такі порушення загрожують великі штрафи або до п'яти років ув'язнення. На деяких пляжах заборонено й звичайне куріння: за це можна отримати штраф до 100 тис. батів (близько 2700 євро) і до року в'язниці. За зберігання та торгівлю наркотиками передбачено тривалі терміни ув'язнення і навіть смертну кару.

Британський уряд уточнює, що за вейпи зазвичай штрафують на суму від 5 тис. до 30 тис. батів, а пристрої конфіскують. Винятків для туристів чи особистого користування немає. Порушника можуть затримати та зобов'язати залишатися в Таїланді до завершення розгляду справи, попереджає GOV.UK.

Крім того, з 28 серпня 2026 року в Таїланді діють нові правила депортації. Іноземця можуть вислати з країни без вироку суду, якщо влада вирішить, що його поведінка суперечить громадському порядку, суспільній моралі або добробуту тайців. Депортованим також можуть обмежити повторний в'їзд.

Лічильник у таксі та подряпини на гідроциклі

У таксі варто наполягати на ввімкненому таксометрі. Офіційні автомобілі можна впізнати за табличкою «Taxi-Meter» на даху. Без лічильника поїздка може коштувати значно дорожче. Дорога з бангкокського аеропорту до центру міста зазвичай обходиться в 450–600 батів, тобто приблизно 12–16 євро.

Під час оренди мопеда туристи часто залишаються без належного страхування, тому наявні пошкодження радять зафіксувати ще до поїздки. Шолом обов'язковий: за його відсутність штрафують щонайменше на 500 батів, це близько 13 євро.

Ще одна поширена пастка пов'язана з прокатом гідроциклів. Деякі орендодавці вимагають гроші за подряпини, яких клієнти могли й не залишити. Корпус гідроцикла зазвичай перебуває у воді, тому перевірити його стан заздалегідь складно. Британська влада також радить не залишати паспорт у заставу прокатникам мотоциклів і гідроциклів, оскільки компанії можуть утримувати документ, доки клієнт не заплатить за нібито заподіяну шкоду.

Тайська поліція час від часу проводить рейди проти таких схем. У квітні 2025 року морська поліція на Пхукеті вилучила вісім гідроциклів без ліцензії та затримала п'ятьох операторів. Туристи давно скаржилися на завищені ціни за оренду та непомірні суми, які з них стягували за «пошкодження», пише Bangkok Post.