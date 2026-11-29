Експерти з безпеки харчових продуктів пояснили, чому розігрівання їжі в пластику призводить до потрапляння в організм мільярдів часток мікропластику.

Фахівці з безпеки харчових продуктів радять замінювати пластикові контейнери для зберігання їжі на жаростійке скло, банки для консервації та кераміку. Під дією нагрівання, зношування та окремих продуктів пластик із часом руйнується, і хімічні речовини можуть потрапляти в їжу, повідомляє Martha Stewart.

Самі по собі пластикові ємності експерти небезпечними не вважають: у США їх регулюють Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) та Міністерство сільського господарства (USDA). Ризики виникають через неправильну експлуатацію.

«Імовірно, найбільший ризик, пов'язаний із пластиковими контейнерами, виникає, коли люди використовують їх у спосіб, не передбачений виробником. Такі творчі способи використання й повторного використання контейнерів можуть призвести до посиленої міграції токсинів, розмноження бактерій і погіршення якості їжі», — наголошує Джаред Гіббард-Свонсон, керівник програми продовольчої безпеки Університету штату Орегон.

Стефані Маккерді з Purdue Extension звертає увагу на одноразові контейнери для їжі навинос: їх розраховано на короткочасне використання, а не на розігрівання чи багаторазове миття. Жирна або кисла їжа також поступово руйнує пластик, а нагрівання таких ємностей може підвищувати ризик потрапляння в їжу бісфенолу А (BPA).

Скло, банки й кераміка

Фаворитом експертів є жаростійке скло: у ньому можна безпечно і розігрівати, і заморожувати їжу без ризику хімічного забруднення. Скло не вбирає запахів, не фарбується від продуктів і легко миється. Банки для консервації придатні для широкого діапазону температур, зокрема для морозильної камери, а також доступні за ціною. Кераміка не виділяє хімікатів і добре тримає тепло, проте вона крихка й не підходить для дуже високих температур.

Обираючи альтернативу, радять звертати увагу на непористі матеріали, які легко чистити, герметичні кришки та неглибокий посуд для гарячих страв: у ньому їжа швидше й рівномірніше охолоджується та розігрівається.

Мільйони частинок за три хвилини

Ризики нагрівання пластику підтверджують і дослідження. Науковці Університету Небраски-Лінкольн з'ясували, що розігрівання в мікрохвильовці спричиняє найбільший викид мікро- та нанопластику в їжу. Окремі контейнери за три хвилини виділяли до 4,22 млн частинок мікропластику та 2,11 млрд частинок нанопластику з одного квадратного сантиметра поверхні. Мільйони і мільярди частинок потрапляли в їжу й під час зберігання в холодильнику або за кімнатної температури понад шість місяців, ідеться в статті журналу Environmental Science & Technology.

Дослідниця Квінслендського університету Кассандра Рауерт, яка вивчає вплив мікро- та нанопластику на людину, також переконана, що для мікрохвильовки краще обирати скло. За її словами, наслідки впливу мікропластику на здоров'я поки маловивчені, хоча його пов'язують із запальними процесами, зокрема слизової шлунка, повідомляє ABC News.

«Дослідження, які ми проводимо тут, у лабораторії, показали, що коли ви нагріваєте їжу в пластикових контейнерах, вони виділяють пластик у їжу всередині. Коли я щось розігріваю, то намагаюся робити це у склі, а не в пластику», — зазначає Рауерт.