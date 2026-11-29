Вітні Вілл прогнозує, що протистояння Марса та Урана змусить людей ухвалювати імпульсивні рішення, наслідки яких відчуватимуться ще довго.

Найнапруженішим днем тижня з 29 листопада по 5 грудня 2026 року стане п'ятниця, 4 грудня: Марс вступить у різкий аспект з Ураном, а Венера того ж дня перейде з Терезів у Скорпіон. Такий прогноз оприлюднила астрологиня Вітні Вілл, повідомляє PureWow.

За словами Вілл, протистояння двох планет змушуватиме людей поспішно розв'язувати проблеми та висувати вимоги, не зважаючи на можливі втрати. Вона попереджає, що наслідки таких рішень можуть затягнутися.

«Імпульсам майже неможливо опиратися, а почуття розпалюються. Але будь-які ухвалені дії, ймовірно, виявляться доволі складними», — наголошує Вілл.

Марс перебуває в тіньовому періоді перед майбутнім ретроградом і ще двічі повернеться до цього аспекту з Ураном протягом наступних шести місяців. У ніч на суботу Місяць увійде в Скорпіон, тож вихідні, за прогнозом, минуть в обдумуванні подій п'ятниці.

Повернення Венери до Скорпіона, де вона вже перебувала з 10 вересня по 25 жовтня, може знову підняти невирішені питання у стосунках. Вони залишатимуться актуальними до 15 грудня, коли планета вийде з післяретроградної тіні.

Від чіткого плану до гонки амбіцій

Початок тижня астрологиня вважає стабільним: у неділю Сонце в Стрільці утворить гармонійний аспект із Сатурном, що сприятиме оптимізму та послідовному руху до цілей. Того ж дня Меркурій вийде з тіні ретрограду, який завершився 13 листопада, і вперше майже за два місяці зможе зосередитися на нових темах.

У середині тижня Місяць пройде через Діву та Терези, допомагаючи впорядкувати справи перед кінцем року. У четвер Меркурій зустрінеться з Юпітером, і захоплення новими ідеями сягне піку.

«Це день, коли ми, ймовірно, почуватимемося розумово перевантаженими, а наші амбіції та можливості змагатимуться між собою в гонці озброєнь», — зазначає Вілл.

Кому варто бути обережнішим

Овнам астрологиня радить запланувати побачення на середу, оскільки до п'ятниці їхній графік може зруйнуватися. Дів п'ятниця змусить переглянути професійні цілі та ролі, а Стрільцям варто бути готовими змінити плани через несподіванки у стосунках.

Скорпіони опиняться в центрі уваги з поверненням Венери в їхній знак, однак зустріч Марса з Ураном може їх неабияк збити з пантелику. Рибам тиждень обіцяє кар'єрний розвиток, проте вони мають не бути надто щедрими до інших і відстоювати власні інтереси.