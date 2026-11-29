Ці тварини не впадають у сплячку, тому в морози шукають затишні горища та димарі. Експерти розповіли, як захистити житло від непроханих гостей.

Деревні білки не впадають у зимову сплячку. У морози вони ночують у тих самих гніздах, що й улітку, а коли природних укриттів бракує, перебираються на горища, у димарі чи сараї. Щоб тварини не оселилися в будинку, експерти радять заздалегідь закрити всі шляхи всередину, повідомляє Martha Stewart.

За словами натураліста Національної федерації дикої природи США Девіда Мізеєвскі, деревні білки сплять серед гілок або в дуплах. Їхні гнізда зазвичай звиті з листя й гілочок і вистелені мохом, подрібненою корою чи хутром. Бурундуки, бабаки та земляні білки зимують у підземних норах.

Пережити холод тваринам допомагають сезонні зміни в організмі та колективна поведінка. Перед зимою вони накопичують жир і стають пухнастішими.

«Як ссавці, білки вкриті хутром, яке допомагає захистити тіло від холоду; наземні види рятуються від морозу, впадаючи в сплячку під землею, а деревні білки тісно туляться одна до одної в гніздах, утеплених сухим листям, щоб ділитися теплом», — зазначає Мізеєвскі.

Східні сірі білки справді іноді ділять гнізда заради тепла. За словами дослідниці Люсії Джейкобс, серед сусідів по гнізду трапляються й неспоріднені особини, тож ученим ще належить з'ясувати, як тварини обирають компанію. Пухнастий хвіст білки використовують і для того, щоб зігріватися, повідомляє KQED.

Небезпечна щілина завбільшки з монету

Колишній ліцензований агент штату Мен із врегулювання конфліктів між людьми та дикими тваринами Даг Еллі радить перевірити лінію даху, софіти й вентиляційні отвори та закрити щілини міцною сіткою, а не пластиком чи монтажною піною. Гілки дерев варто обрізати щонайменше на 3,7 метра від будинку, адже руда або сіра білка здатна перестрибнути на 1,8–3 метра.

«Опинившись на даху, білка обстежить і використає будь-який отвір завбільшки з монету в пів долара — для зберігання їжі, гніздування чи тимчасового сховку від хижаків або негоди», — попереджає Еллі.

Що довше тварини затримуються в таких місцях, то активніше прогризають собі ширший прохід і пошкоджують дерев'яні конструкції та електропроводку. Гнізда в димарі створюють ризик пожежі, тому експерт рекомендує встановити на нього захисну сталеву сітку, а дрібні щілини заткнути сталевою ватою. Годівниці для птахів слід розміщувати за 4,5–6 метрів від будинку, а сміттєві баки й корм для домашніх тварин надійно закривати.

Якщо білки вже оселилися всередині, Еллі радить звернутися до місцевої служби охорони дикої природи. Перед тим як запечатувати вже зайняті гнізда, варто проконсультуватися з біологом, адже білки розмножуються кілька разів на рік.

Як допомогти білкам перезимувати

Мізеєвскі пропонує не прибирати восени все листя, яким білки утеплюють гнізда, а також встановити дерев'яний будиночок високо на стовбурі дерева як альтернативу горищу. Експерти радять підгодовувати тварин несоленими горіхами в шкаралупі, жолудями чи насінням соняшнику подалі від дому, ставити мілку миску зі свіжою водою та не використовувати на ділянці отрути й агресивну хімію.