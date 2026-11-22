Оскароносну акторку помітили на прогулянці з немовлям у Нью-Йорку, а згодом факт народження третьої дитини підтвердили офіційно.

Голлівудська акторка Енн Гетевей народила третю дитину від чоловіка Адама Шульмана, повідомляє Vogue.

17 листопада оскароносну акторку сфотографували на вулицях Нью-Йорка з немовлям у слінгу на грудях. Згодом новину підтвердило видання People. Ім'я, стать і точну дату народження дитини поки не розголошують.

Гетевей і Шульман одружені з 2012 року. Вони вже виховують двох синів: 10-річного Джонатана та Джека, який народився в листопаді 2019 року. Подружжя здебільшого оберігає дітей від публічності.

Про третю вагітність акторка оголосила в червні, опублікувавши в Instagram відео під пісню Барбари Льюїс "Baby I’m Yours". Наступного місяця в шоу Late Night With Seth Meyers вона жартома назвала несподіване поповнення «кидком на останній секунді».

П'ять прем'єр за рік

2026 рік видався для Гетевей надзвичайно насиченим: лише цього року вийшли п'ять фільмів за її участі. Серед них "Мати Марія", "Диявол носить Прада 2", "Одіссея" Крістофера Нолана, "Кінець Оук-стріт" і психологічний трилер "Веріті". Під час вагітності акторка майже безперервно їздила на промотури та виходила на червоні доріжки.

Свій останній вихід вона зробила у вересні на прем'єрі "Веріті". Тоді Гетевей розповіла журналістам, що найкращим моментом року для неї стала звістка про вагітність, а тепер вона чекає на можливість зробити паузу.

«Я дуже хочу познайомитися зі своєю дитиною та побути в цій маленькій бульбашці часу», — зізналася акторка.

Материнство після 40

Гетевей стала матір'ю втретє у 44 роки, і це привернуло увагу до теми пізнього материнства. Жінок віком від 35 років лікарі зараховують до цієї категорії та пильніше спостерігають за ними через вищі ризики для матері й дитини.

Завідувачка відділення акушерства та гінекології лікарні Amrita у Фаридабаді Діпті Шарма попереджає, що з віком зростає ймовірність гестаційного діабету, прееклампсії та ускладнень, пов'язаних із плацентою. Водночас, за її словами, сам лише вік не визначає перебіг вагітності, а ретельне обстеження й індивідуальний супровід суттєво знижують ризики.

«Здорова вагітність у 44 роки цілком можлива, хоча її ніколи не слід сприймати як доказ того, що репродуктивне старіння не має наслідків», — наголошує Шарма.