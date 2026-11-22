Вартість вбрання 13-річної Кім Чжу Е перевищує річний дохід пересічного північнокорейця, що викликало хвилю обговорень у ЗМІ.

Лижне спорядження 13-річної Кім Чжу Е, доньки лідера КНДР Кім Чен Ина, опинилося під прискіпливою увагою після того, як державні медіа Пхеньяна показали її на схилі біля підніжжя гори Пектусан поблизу кордону з Китаєм. Південнокорейські ЗМІ припускають, що вбрання дівчинки коштує більше, ніж річний дохід більшості північнокорейців, повідомляє The Independent.

За даними The Korea Herald, трикутний логотип на рукаві та літера «S» біля коліна вказують, що біла куртка може бути від французького бренду Rossignol, а штани — від Salomon. Жіночі гірськолижні куртки Rossignol коштують приблизно від 280 до 580 фунтів, штани Salomon — від 160 до 700 доларів. Палиці й лижі, ймовірно, швейцарської марки Stockli, чиї лижі продаються дорожче ніж за 1100 доларів.

Середня зарплата в КНДР, за приблизними оцінками сервісу wage.is, становить близько 100 тисяч вон, тобто приблизно 110 доларів. За даними NHK 2020 року, середній річний заробіток північнокорейців сягає лише близько 4% від південнокорейського.

Схил посеред будівництва

Фото оприлюднило 17 листопада агентство KCNA за підсумками дводенної інспекції Кім Чен Ина в місті Самджійон 15–16 листопада. Лідера супроводжували донька, дружина Рі Соль Чжу та партійні посадовці. Там зводять цілорічну гірську туристичну зону: гірськолижний курорт на горі Потхе, розширений маршрут сходження на Пектусан і реконструйований аеропорт. Саму гору Кім назвав «святою горою, де наша революція пустила глибоке й міцне коріння».

Поїздка збіглася з візитом президента США Дональда Трампа до Шеньчжня на саміт АТЕС, перед яким американський лідер заявляв, що може зустрітися з Кімом у Китаї. Водночас у Міністерстві об'єднання Південної Кореї схиляються до думки, що лідер КНДР передусім перевіряв хід будівництва.

Майбутня правителька у лижному костюмі

Національна розвідка Південної Кореї вважає Кім Чжу Е ймовірною наступницею батька, хоча Пхеньян цього офіційно не підтверджував. Світ уперше побачив дівчинку 2022 року на запуску балістичної ракети. Відтоді вона дедалі частіше з'являється на ключових державних заходах, а за даними розвідки 2023 року, впевнено катається на лижах.

Перебіжчиця Кім Юмі, яка втекла з КНДР 2023 року, стверджує, що багатьох північнокорейців дратують дорослі зачіски, підбори та вбрання доньки Кім, недоступні звичайним підліткам, проте люди мовчать зі страху покарання. Керівниця Free North Korea Radio Лі Сі Йон натомість переконана, що невдоволення не буде через багаторічну пропаганду.

«Вони не знають, чи її одяг дизайнерських брендів, але вважають, що вона може його носити, бо вона донька верховного лідера», — зазначила Лі Сі Йон.