Шеф-кондитерка Меґґі Девіс пояснила, як положення форми в духовці впливає на пропікання коржа та колір скоринки.

Більшість пирогів варто випікати на нижній решітці духовки: так корж встигає пропектися, а верх не темніє зарано. Таку пораду дає шеф-кондитерка ресторану Little Bird у Фейргоупі (штат Алабама) Меґґі Девіс, повідомляє Southern Living.

Девіс наголошує, що цей принцип діє незалежно від типу духовки, тож її вибір не залежить від наявності вентилятора.

«Я помічаю, що як у конвекційній, так і у звичайній духовці жар від нижньої поверхні допомагає повністю пропекти нижній корж і не дати верху надто підрум'янитися», — каже Девіс.

Особливо низьке розташування підходить для заварних пирогів, як-от гарбузового, chess pie чи пирога на маслянці: їм потрібне повільне приготування на помірному вогні. Пироги з подвійним коржем наприкінці можна переставити вище, щоб скоринка стала рум'янішою. Посередині випікання форму варто повернути на 180 градусів, бо в духовках бувають гарячіші й холодніші зони.

Ще одна звичка кондитерки — щоразу ставити під пиріг металевий лист для випікання. Утім, для товстих керамічних форм цей крок вона радить пропускати.

«Це допомагає не лише уникнути протікання, а й легше переміщувати пиріг у духовку й назад. Деко значно зручніше тримати, ніж форму для пирога», — зазначає Девіс.

Чому важить матеріал форми

Пекарі з King Arthur Baking пояснюють, що найшвидше тепло передають алюмінієві або алюмінієво-сталеві форми: у їхніх тестах яблучний пиріг у такій формі мав рум'яне дно на будь-якій решітці. Натомість у скляній і керамічній формах на середній решітці корж залишався блідим і вологим. Тому таку форму радять ставити якомога ближче до дна духовки. Ставити її безпосередньо на розжарений камінь не варто: різкий перепад температури може її розколоти. Для заварних пирогів, начинка яких не витримує тривалого жару, оптимальним рішенням називають попереднє випікання коржа, повідомляє King Arthur Baking.

Високі температури змінюють правила

Експеримент Serious Eats показав, що за помірної температури (близько 160–175°C) положення решітки майже не впливає на результат. Натомість за 500°F (приблизно 260°C) різниця стала суттєвою. Порожній корж на верхній решітці мав пригорілі краї та рівномірно золотисте дно, проте всередині залишився сирим і за кілька хвилин розвалився. На нижній решітці корж здебільшого пропікся, але дно підрум'янилося нерівно, з темними плямами. Автор тесту радить у таких випадках знижувати температуру й збільшувати час випікання, а якщо низ починає пригорати раніше, ніж страва готова, переставляти форму вище, повідомляє Serious Eats.