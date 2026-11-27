Енді Тейлор пішов із життя у 65 років після тривалої боротьби з метастатичним раком простати четвертої стадії.

Засновник і гітарист британського гурту Duran Duran Енді Тейлор помер у понеділок у віці 65 років після тривалої боротьби з метастатичним раком простати четвертої стадії. Музикант був співавтором найвідоміших пісень колективу, зокрема «Hungry Like the Wolf», «Rio» та «Girls on Film», повідомляє Rolling Stone.

Про смерть Тейлора в середу оголосили учасники Duran Duran та його родина у спільній заяві. Колеги по сцені окремо згадали, яким Тейлор був у перші роки гурту.

«Енді був поруч від самого початку нашої історії. З моменту, коли він приїхав до Бірмінгема з Північного Сходу з гітарою та непохитною вірою в те, ким ми можемо стати, він приніс у нашу музику незгасний вогонь і зухвалість», — заявили в Duran Duran.

Музиканти наголосили, що Тейлор боровся з хворобою з «дивовижною мужністю, чесністю та гідністю». Возз'єднання оригінальної п'ятірки на початку 2000-х, за їхніми словами, багато важило для всіх учасників.

«Для світу Енді був блискучим гітаристом, але для нас — найчудовішим чоловіком, люблячим татом і найгордішим дідусем. Він був опорою нашої родини», — написала дружина музиканта Трейсі.

Діагноз, про який дізналися зі сцени

Про хворобу Тейлора публіка дізналася 2022 року, коли Duran Duran ввели до Зали слави рок-н-ролу. Гітарист не зміг приїхати на церемонію, і вокаліст Саймон Ле Бон зачитав його відкритий лист, у якому Тейлор перепрошував за відсутність.

«Я часто сумнівався, що цей день настане. Я, чорт забирай, радий, що дожив до нього», — писав тоді музикант.

Згодом в ефірі BBC Breakfast Тейлор розповів, що засновник Cancer Awareness Trust професор сер Кріс Еванс запропонував йому ядерну терапію препаратом Lutetium-177, який діє прицільно на ракові клітини. За словами гітариста, лікування продовжило йому життя на п'ять років, а сам він устиг завершити перший за понад 30 років сольний альбом Man's a Wolf to Man, пише The Independent.

«Я не хочу бути пацієнтом, який застряг на місці. Я хочу бути пацієнтом, що працює, маленьким маяком надії, бо ця штука — рак — просто тягне тебе і твою родину в темряву», — казав Тейлор.

Гітара, що вирізнила Duran Duran

Тейлор приєднався до гурту 1980 року за оголошенням у журналі Melody Maker. Його жорсткий рок-гітарний звук у поєднанні із синтезаторами нової хвилі визначив стиль Duran Duran, а альбом Rio 1982 року завдяки ротації кліпів на MTV зробив колектив суперзірками.

1984 року Тейлор разом із басистом Джоном Тейлором і Робертом Палмером створив супергурт Power Station, а 1986-го покинув Duran Duran. До класичного складу він повернувся 2001 року, записав із гуртом альбом Astronaut, але 2006-го пішов знову через внутрішні конфлікти.