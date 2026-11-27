Місцева мешканка розкрила секрети святкового міста: від живого адвент-календаря у кварталі 1930-х років до купалень під османськими куполами.

Квартал, що перетворюється на живий адвент-календар, різдвяні ярмарки та занурення в історичні термальні купальні: таким зимовий Будапешт бачить місцева мешканка, яка поділилася власним сезонним маршрутом містом. Похмурі грудневі дні вона радить проводити в лазнях, які живляться водою з термальних джерел, повідомляє The Guardian.

У її районі на будайському березі Дунаю свято починається з першого грудневого дня. В OTI estate в Альбертфальві, кварталі 1930-х років на межі XI округу (Újbuda), мешканці активно прикрашають вікна гірляндами. Інколи вони пригощають перехожих шоколадом, какао чи глінтвейном просто в палісадниках.

Найвідоміші ярмарки працюють біля базиліки Святого Іштвана та на площі Верешмарті. Авторка любить прогулюватися ними, проте гроші витрачає на менших і автентичніших районних ярмарках, як-от біля ринку Fehérvári úti. Kürtőskalács, традиційну угорську випічку в ароматному цукрі, вона купує у віконці на Váci utca біля Центрального ринку: там вона коштує в рази дешевше, ніж на ярмарку.

Ярмарок, заради якого їдуть сотні тисяч туристів

Ярмарок біля базиліки Святого Іштвана чотири рази здобував титул найкращого різдвяного ярмарку Європи за версією European Best Destinations. У попередні роки близько 800 тисяч туристів приїздили до Будапешта саме заради ярмарків, повідомляє Hungary Today.

Для місцевих ремісників святковий сезон вирішальний: на нього припадає до 50% їхнього обороту. За оцінкою аналітикині фонду Oeconomus Вікторії Немет, роздрібні продажі в Угорщині за святковий період можуть зрости на 7,7%.

«Економічний вплив різдвяних ярмарків не можна недооцінювати, а їхнє значення для туризму також зростає», — наголошує Немет.

Купальня під турецьким куполом

Улюблене місце авторки — лазні Rudas. У вівторок зранку турецька секція працює лише для жінок, і там можна спокійно поніжитися в мінеральній воді під куполом XVI століття. У п'ятницю та суботу Rudas відкриті до пізньої ночі, а з гарячої ванни на даху видно вогні над Дунаєм.

Купальня Rudas — одна з трьох збережених у місті лазень в османському стилі, поряд із Király та Veli Bej. Масштаби будапештської банної культури описує спа-менеджерка готелю Corinthia Budapest Габріелла Сайч в інтерв'ю Corinthia.

«Завдяки понад 100 термальним джерелам, які щодня живлять понад 50 купалень і термальних спа 70 мільйонами літрів термальної води, Будапешт унікальний серед інших столиць світу», — зазначає Сайч.

Температура такої води коливається від 21 до 78 градусів Цельсія, тому спа-менеджерка попереджає: тривалість купання варто обмежувати рекомендованим часом.