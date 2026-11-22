У Великій Британії тестують системи Acusensus, які фіксують їзду без пасків та використання телефонів, що призводять до сотень смертей щороку.

Камери зі штучним інтелектом, встановлені на жвавих дорогах Вест-Мідлендсу, лише за 14 днів зафіксували майже 19 тисяч порушень: їзду без паска безпеки та користування телефоном за кермом. Тепер системи Acusensus уперше з'являться на автомагістралі M5, а згодом технологію планують поширити по всій Великій Британії, повідомляє Daily Star.

Схожі випробування проходили в Девоні та Корнуоллі. Там камери виявили понад 8,5 тисячі правопорушень, зокрема понад 5,4 тисячі випадків їзди без паска і 3,1 тисячі випадків користування мобільним телефоном.

У поліції Девону і Корнуоллу нагадують, що йдеться не про формальні порушення, а про ризики, які прямо впливають на виживання в ДТП.

«Користування мобільним телефоном за кермом значно підвищує ймовірність потрапити в серйозну аварію, особливо на швидкісних дорогах, де рух може раптово сповільнитися, а водії без пасків безпеки вдвічі частіше гинуть, ніж ті, хто їх пристібає», — наголосив керівник напряму безпеки дорожнього руху місцевої поліції Адріан Лейск.

Мер Вест-Мідлендсу Річард Паркер після результатів короткого тесту хоче, щоб технологія працювала на дорогах регіону постійно.

«Кількість людей, які ризикують власним життям і життям інших, зокрема зовсім маленьких дітей, відверто шокує і значно перевищує те, на що ми розраховували, запускаючи випробування. Закон щодо пасків безпеки та мобільних телефонів однозначний. Я зустрічався з родинами, які втратили близьких через безвідповідальне водіння», — заявив Паркер.

Дитина на колінах і смартфон в обох руках

Двотижневе випробування у Вест-Мідлендсі відбулося в березні: камери стояли біля пожежних частин Ледівуд у Бірмінгемі та Фоллінгс-Парк у Вулвергемптоні. У Ледівуді система зафіксувала 11 144 ймовірні випадки їзди без паска та 1 163 випадки користування телефоном, у Фоллінгс-Парку — 6 081 і 757 відповідно, повідомляє WMCA.

Серед знімків є пасажирка на передньому сидінні з маленькою дитиною на колінах без паска, а також десятки випадків перевезення дітей без відповідних до віку утримувальних засобів. Ще одна камера зафіксувала водія, який тримав телефон обома руками й дивився на екран, а не на дорогу.

Точність системи вибірково перевірили оператори на 8 024 знімках. Оскільки це був тест, порушників цього разу не штрафували. За даними 2025 року, користування телефоном за кермом пов'язують із 32 смертями на дорогах Великої Британії, а непристебнуті паски — зі 133.

Остаточне рішення ухвалює людина

Уперше такі камери у Великій Британії застосували 2023 року на трасі A30 поблизу Лонсестона в Корнуоллі. Хоча потенційні порушення виявляє штучний інтелект, кожен знімок переглядає людина. Якщо порушення підтверджують, водій отримує попереджувальний лист або повідомлення про намір притягнути до відповідальності. За користування телефоном загрожує великий штраф і шість штрафних балів, повідомляє ITV News.