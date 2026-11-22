Власники китайських електрокарів Avatr масово влаштували нічні маневри в підземних паркінгах, намагаючись випередити конкурентів у рейтингу Huawei.

Електромобіль без водія 868 разів намагався припаркуватися в підземному гаражі в Китаї. Авто, яке рухалося між паркомісцями з увімкненою аварійною сигналізацією, близько третьої ночі помітив охоронець, а водійське сидіння було повністю порожнім, повідомляє Bild.

Нічні кола заради рейтингу

Схожі відео з порожніми електрокарами, які маневрують у підземних паркінгах, у листопаді масово поширювалися в китайських соцмережах. Ідеться про моделі Avatr і Huajing із системою інтелектуального водіння Huawei Qiankun. На одному з роликів Avatr 06 і Avatr 12 о шостій ранку синхронно паркуються пліч-о-пліч, пише CarNewsChina.

Ці записи з'явилися під час другого конкурсу Huawei Qiankun Intelligent Driving Open, що тривав з 31 жовтня до 13 листопада. На нього зареєструвалися понад 190 тисяч власників авто. У категорії Parking Elite учасників ранжували за кількістю успішних сеансів асистованого паркування, а перша сотня отримувала бонусні бали Huawei.

У соцмережах власники писали, що повторюють маневри, аби піднятися в рейтингу. Один із них стверджував, що виконав тисячу сеансів за день, проте цю цифру ніхто незалежно не перевіряв.

Водночас правила зараховували лише спроби з 06:00 до 22:00. Нічні маневри, зафіксовані камерами, балів не приносили: автомобілі марно витрачали заряд батареї в години, які зазвичай збігаються з найдешевшим нічним тарифом на електроенергію в Китаї.

Застосунок, розмітка чи збій

Видання називає три можливі пояснення повторюваних рухів. Власники могли дистанційно виводити машини з місць через застосунок і паркувати знову. Погане освітлення, стерта розмітка або тісні проїзди також здатні переривати маневр і змушувати систему шукати інше місце. Не виключений і програмний збій, але записи з камер спостереження не дають змоги його підтвердити.

Дистанційне паркування Avatr 06 працює на швидкості близько 5 км/год. З'ясувати, що саме відбувалося під час тривалих серій маневрів, допомогли б журнали даних автомобілів.

У правилах конкурсу Huawei наголошує, що Qiankun ADS для легковиків є лише системою допомоги водієві. Вона не замінює людину, яка має залишатися уважною і бути готовою втрутитися. За словами топменеджера компанії Річарда Ю, систему вже встановлено на понад 2 мільйони автомобілів більш ніж 20 брендів.