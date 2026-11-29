Велика кількість шишок на ділянці може призвести до загибелі трави та пошкодження газонокосарки, попереджають експерти.

Невелика кількість шишок, що впали на газон, траві не зашкодить, але великі скупчення варто прибрати під час осіннього прибирання ділянки, а найпізніше на початку зими. Таку пораду дають ландшафтні дизайнери та фахівці з догляду за садом, повідомляє Martha Stewart.

Проблеми починаються, коли шишок на газоні стає забагато і вони вкривають його щільним шаром.

«Вони можуть пошкодити траву, якщо їх достатньо, щоб не пропускати сонце до газону або тримати його вологим, що пошкодить або вб'є траву», — попереджає власник компанії Derbyshire Walling and Landscaping Джейсон Бредбері.

За його словами, шишки розкладаються дуже повільно, тож лежатимуть на ділянці довго. Вони псують ножі газонокосарки, на них можна послизнутися, а газон через них має неохайний вигляд.

Повне розкладання шишок може тривати кілька років. Якщо вони лежать на мокрій траві або під снігом, у них накопичується волога, а разом із нею патогени, грибки та пліснява. Крім того, сухі шишки легко займаються, тому купи шишок не варто тримати біля будинку, наголошує Southern Living.

Розчищати газон перед косінням радять і з міркувань безпеки. Ротаційні косарки можуть відкидати дрібні предмети, що потрапили під лезо, і ті перетворюються на небезпечні снаряди, зазначають у Університеті Міннесоти.

Коли братися за граблі

Оптимальний час для прибирання настає тоді, коли дерева вже скинули майже всі шишки. Навесні ділянку варто оглянути ще раз.

«Я б прибирав їх із газону на початку зими, коли з дерев уже практично все опало, і обов'язково перевіряв би ще раз, перш ніж косити траву навесні», — радить Бредбері.

Власниця дизайнерського бюро The Southern Garden Edit Гіліан Мекетанскі пропонує збирати шишки періодично, щоб вони не встигали накопичуватися. На невеликій ділянці впоратися допоможуть граблі, а на великій, де росте багато сосен, зручніше користуватися збирачем шишок на коліщатах. Робити це краще, коли газон відносно сухий.

Частину шишок варто залишити

Шишки мають і користь: їхнім насінням живляться птахи та білки, а комахи зимують у них і навесні стають кормом для птахів.

«Замість того щоб прибирати з ділянки кожну шишку, я рекомендую перенести частину в природні зони саду. Так дика природа отримає від них користь, а догляду за газоном вони не заважатимуть», — переконана Мекетанскі.

Зібрані шишки фахівці радять використати в господарстві. Подрібнені можна додати в мульчу чи компост, цілими вкласти дренажем на дно великих вазонів, облити арахісовою пастою та обкачати в насінні для зимової годівниці або використати в сезонному декорі.