Невелика кількість шишок, що впали на газон, траві не зашкодить, але великі скупчення варто прибрати під час осіннього прибирання ділянки, а найпізніше на початку зими. Таку пораду дають ландшафтні дизайнери та фахівці з догляду за садом, повідомляє Martha Stewart.
Проблеми починаються, коли шишок на газоні стає забагато і вони вкривають його щільним шаром.
«Вони можуть пошкодити траву, якщо їх достатньо, щоб не пропускати сонце до газону або тримати його вологим, що пошкодить або вб'є траву», — попереджає власник компанії Derbyshire Walling and Landscaping Джейсон Бредбері.
За його словами, шишки розкладаються дуже повільно, тож лежатимуть на ділянці довго. Вони псують ножі газонокосарки, на них можна послизнутися, а газон через них має неохайний вигляд.
Повне розкладання шишок може тривати кілька років. Якщо вони лежать на мокрій траві або під снігом, у них накопичується волога, а разом із нею патогени, грибки та пліснява. Крім того, сухі шишки легко займаються, тому купи шишок не варто тримати біля будинку, наголошує Southern Living.
Розчищати газон перед косінням радять і з міркувань безпеки. Ротаційні косарки можуть відкидати дрібні предмети, що потрапили під лезо, і ті перетворюються на небезпечні снаряди, зазначають у Університеті Міннесоти.
Коли братися за граблі
Оптимальний час для прибирання настає тоді, коли дерева вже скинули майже всі шишки. Навесні ділянку варто оглянути ще раз.
«Я б прибирав їх із газону на початку зими, коли з дерев уже практично все опало, і обов'язково перевіряв би ще раз, перш ніж косити траву навесні», — радить Бредбері.
Власниця дизайнерського бюро The Southern Garden Edit Гіліан Мекетанскі пропонує збирати шишки періодично, щоб вони не встигали накопичуватися. На невеликій ділянці впоратися допоможуть граблі, а на великій, де росте багато сосен, зручніше користуватися збирачем шишок на коліщатах. Робити це краще, коли газон відносно сухий.
Частину шишок варто залишити
Шишки мають і користь: їхнім насінням живляться птахи та білки, а комахи зимують у них і навесні стають кормом для птахів.
«Замість того щоб прибирати з ділянки кожну шишку, я рекомендую перенести частину в природні зони саду. Так дика природа отримає від них користь, а догляду за газоном вони не заважатимуть», — переконана Мекетанскі.
Зібрані шишки фахівці радять використати в господарстві. Подрібнені можна додати в мульчу чи компост, цілими вкласти дренажем на дно великих вазонів, облити арахісовою пастою та обкачати в насінні для зимової годівниці або використати в сезонному декорі.