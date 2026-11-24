Німецькі військові протестували новітні баражувальні боєприпаси та ШІ-системи на полігоні в Литві, готуючись до постійного розміщення бригади.

Бундесвер уперше провів тактичні випробування дронів-камікадзе під час навчань у Литві, неподалік кордону з Білоруссю. Берлін планує до кінця 2027 року постійно розмістити танкову бригаду з приблизно 5000 військових, повідомляє N1.

Випробування розпочалися в неділю, 22 листопада. Їх спостерігав командувач Сухопутних військ Німеччини генерал Крістіан Фройдінг. Поряд із дронами військові протестували й програмне забезпечення для наведення на цілі на основі штучного інтелекту, пише Radio Moldova з посиланням на Reuters.

Для німецької армії ці випробування мають особливе значення. Рішення про закупівлю барражувальних боєприпасів Німеччина ухвалила лише 2025 року, після багаторічних політичних і військових дискусій. Такі одноразові дрони можуть тривалий час кружляти над визначеною ділянкою, а потім пікірувати на ціль і вибухати під час удару. Їх у війні застосовують і Росія, і Україна.

На полігоні Руднінкай дрони німецьких компаній Helsing і Stark з інертними, тобто невибуховими, бойовими частинами атакували основні бойові танки. Демонстрація відбулася в межах навчань Freedom Shield, найбільших німецьких навчань у Литві за весь час.

Кількома днями раніше на тому ж полігоні німецькі військові вперше випробували систему Clarity від Helsing. Вона обробляє великі масиви даних із супутників, дронів та інших сенсорів, аналізує їх швидше за людину і пропонує можливі дії. Фройдінг, який раніше відповідав за постачання німецької зброї Україні, переконаний, що обидві технології є незамінними для сучасної війни. У лютому він має обійняти посаду начальника оборони Німеччини.

Перша постійна бригада за кордоном

Про постійне розміщення бойової бригади в Литві Берлін оголосив 2023 року. Для Німеччини це стало першим таким кроком в історії. Новостворена Panzerbrigade 45 базуватиметься в Руднінкаї та Руклі. Коли наприкінці 2027 року вона стане повністю боєздатною, у її складі буде близько 5000 військових і 2000 одиниць техніки, зокрема десятки танків. Нині в Литві вже перебувають приблизно 1800 її військовослужбовців.

Додаткові війська до багатонаціональної бойової групи в Литві, якою керує Німеччина, Берлін почав перекидати у квітні 2024 року. Тоді ж розпочалося облаштування постійної військової бази. Офіційно бригаду запустили у травні 2025 року, зазначає НАТО.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина суттєво збільшила оборонні витрати й спрямувала сотні мільярдів євро на модернізацію армії після десятиліть недофінансування. У НАТО попереджають, що Москва вже 2029 року може розпочати масштабний наступ на територію однієї з країн Альянсу. Росія заперечує агресивні наміри та звинувачує НАТО в розпалюванні напруженості через розширення.