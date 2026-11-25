Лучія Лаура Сангеніто, яку називають «бабуся Лауріна», пережила дві світові війни та стала символом свого містечка Стурно.

Італійка Лучія Лаура Сангеніто, яку земляки називають «бабуся Лауріна», 22 листопада відсвяткувала 116-й день народження в містечку Стурно поблизу Авелліно. Вона є третьою найстаршою верифікованою живою людиною у світі після британки Етель Катерхем (117 років) і американки Наомі Вайтгед (116 років), повідомляє Focus.

За своє життя Сангеніто пережила дві світові війни, перехід Італії від монархії до республіки та землетрус в Ірпінії 1980 року. Ювілей довгожительки відзначили родина, громада і весь регіон.

Жителі Стурно вважають Лауріну символом свого містечка. Мер Стурно Ді Лео привітав її у соцмережах.

«116 років — це не просто число. Це величезна спадщина спогадів, досвіду та прожитого життя. Це понад століття історії, переплетеної з історією нашої країни та історією Стурно», — написав Ді Лео.

Очільник громади також відзначив скромність, мудрість і готовність допомагати, якими вирізняється ювілярка. На його переконання, громада, яка знає своє коріння й дослухається до старших, може дивитися в майбутнє, не втрачаючи власної ідентичності.

Найстарша жінка Італії

Сангеніто народилася в Стурно 22 листопада 1910 року. 1946 року вона голосувала за республіку на інституційному референдумі. Овдовіла близько 2010 року, а у 107 років перенесла операцію через перелом після побутової травми, повідомляє Gerontology Research Group.

Її вік офіційно підтвердили 2023 року. Найстаршою живою людиною Італії Сангеніто стала 24 грудня 2024 року, після смерті 114-річної Клаудії Баккаріні. Нині вона друга найстарша жителька Європи і четверта італійка, яка дожила до 116 років. Довгожителька мешкає разом із донькою Марією, а ще у 115 років могла пересуватися з ходунками.

Що вчені знають про довгожителів

Швейцарські науковці з проєкту SWISS100 проаналізували понад 700 білків у плазмі крові. У людей віком 100–105 років рівень 37 із них виявився близьким до показників 30–60-річних і помітно відрізнявся від профілю людей 80–90 років. Ці білки пов'язані з регуляцією запалень, обміном речовин і захистом від оксидативного стресу.

Шведські дослідження, що охопили понад 170 тисяч і 274 тисячі людей, показали: столітні рідше хворіють і повільніше накопичують недуги впродовж життя. До 85 років інсульт пережили лише 4% тих, хто згодом дожив до 100, тоді як серед людей, які прожили 90–99 років, таких було близько 10%, пише The Conversation.