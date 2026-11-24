Більшість людей поспішають викинути забруднені вироби, проте фахівці радять ефективні методи чищення залежно від типу матеріалу.

Жовті плями на подушках не завжди означають, що їх час викидати. Здебільшого вони з'являються через піт, слину, природний шкірний жир і засоби для волосся, які за ніч проникають крізь наволочку, осідають у волокнах і з часом окиснюються на повітрі, повідомляє Cronista з посиланням на Good Housekeeping.

Тому поверхневого прання часто замало, щоб повернути білий колір. Спосіб чищення залежить від матеріалу та наповнювача подушки.

Як позбутися жовтизни

Якщо етикетка дозволяє машинне прання, фахівці Sleep Foundation радять спершу нанести трохи рідкого засобу безпосередньо на плями й залишити на 15 хвилин. Далі подушку перуть у теплій воді на делікатному режимі, а за дозволу виробника додають кисневий відбілювач.

Варто також увімкнути додаткове полоскання, щоб вимити залишки засобу й бруду. Сушарку можна використовувати лише тоді, коли це дозволено, а знову класти подушку на ліжко слід тільки після повного висихання.

Подушки з піни з ефектом пам'яті в пральну машину не кладуть: вода й обертання барабана можуть зруйнувати їхню структуру. Забруднені місця на таких виробах протирають вологою тканиною з м'яким милом, якщо це не заборонено інструкцією.

Щоб плями з'являлися рідше, наволочки радять прати щотижня, використовувати знімні захисні чохли, не лягати спати з мокрим волоссям, а самі подушки прати раз на три–шість місяців.

Коли подушку варто замінити

Директор із тестування австралійської споживчої організації Choice Метью Стін рекомендує чистити подушки приблизно раз на пів року. За його словами, латексні вироби краще прати вручну, поліестерові, бавовняні та з мікроволокна можна прати в машині теплою водою, а пухові й пір'яні — прати вручну або віддавати в хімчистку, повідомляє ABC News.

Чітких строків заміни подушки, за словами Стіна, немає: якщо її регулярно чистять, усе зводиться до того, чи на ній досі зручно спати. Дослідження Choice показало, що рекомендовані строки експлуатації вказують лише виробники поліестерових подушок.

«І ми не можемо знайти жодних доказів, які б підтверджували ці дати», — наголошує Стін.

Людям з алергією на кліщів домашнього пилу медичний ентомолог Стівен Доґґетт пропонує простий спосіб боротьби з ними.

«Покладіть подушку в сушарку з гарячим повітрям на 20 хвилин, і це знищить більшість кліщів», — радить Доґґетт.