Багато хто вважає насичений помаранчевий відтінок ознакою якості, але насправді він залежить лише від складу корму несучок.

Колір жовтка курячого яйця залежить насамперед від раціону несучки, а не від поживної цінності чи якості продукту. Насичений помаранчевий відтінок, який покупці часто вважають ознакою кращого яйця, з'являється завдяки пігментам у кормі, повідомляє Cronista.

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), відтінок визначають природні пігменти, каротиноїди та ксантофіли, що містяться в деяких овочах і зернових. Кури, які їдять їжу, багату на жовто-помаранчеві пігменти, зокрема жовту кукурудзу чи пелюстки чорнобривців, несуть яйця з темнішим жовтком. Якщо таких речовин у кормі мало, жовток світлішає.

Університет Іллінойсу додає, що темніші жовтки бувають і в курей, які мають доступ до зелених рослин або отримують кукурудзу та люцерну. Водночас сам колір не свідчить про те, що птицю утримували в кращих умовах.

Чи корисніший помаранчевий жовток

І жовті, і помаранчеві жовтки містять білки, жири, вітаміни та мінерали. Раціон із великою кількістю каротиноїдів може підвищити концентрацію лютеїну й зеаксантину, що мають антиоксидантні властивості, але не означає, що в яйці більше білка, вітамінів чи мінералів.

USDA також попереджає, що за кольором жовтка неможливо визначити свіжість чи безпечність яйця. Обираючи продукт, варто зважати на свіжість та умови зберігання, а щоб зменшити ризик харчових отруєнь, яйця слід готувати, доки білок і жовток не стануть твердими.

Від блідо-білих до рожевих

Палітра жовтків у світі значно ширша, ніж на полицях американських супермаркетів. Фахівець із птахівництва штату Канзас Скотт Беєр наголошує, що відтінок майже повністю залежить від того, чим годують птахів, і до нього періодично звертаються фермери, стурбовані надто блідими яйцями, пише NPR.

«Якщо ви годуєте птахів жовтою кукурудзою, це потрапляє в яйце. Але якщо птахам дають білу кукурудзу, жовток може бути білим», — зазначив Беєр.

Генетик Міжнародного інституту досліджень тваринництва Хань Цзяньлінь уточнює, що більшість споживачів у світі віддає перевагу яскравим жовткам, тому до комерційних кормів часто додають лютеїн. У Танзанії курей годують сорго, яке містить значно менше пігментів, ніж жовта кукурудза, і жовтки там бувають майже білими. Натомість у частині Південної Америки кури клюють насіння аннато, і жовтки набувають відтінків від темно-помаранчевого до рожевого.

Обидва науковці переконані, що думка про вищу поживну цінність темніших жовтків помилкова: корм впливає на склад яйця, але колір жовтка про це нічого не говорить.