Фрідріх Мерц переконаний, що відмова Києву у членстві на саміті 2008 року стала фатальною, і тепер наполягає на наданні гарантій безпеки.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав помилкою відмову НАТО прийняти Україну до Альянсу у 2008 році. Він заявив, що з огляду на минуле не варто було відхиляти пропозицію США на Бухарестському саміті, повідомляє ZDFheute.

Мерц висловився 23 листопада на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Берліні. Журналісти запитали його, чи поділяє він думку президента Франції Емманюеля Макрона, що настав час говорити про вступ Києва до Альянсу.

«Якби вона стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, вдалося б уникнути», — переконаний канцлер.

Гарантії, що «дуже близькі» до членства

Макрон нещодавно, після саміту «Коаліції охочих» у Берліні, закликав повернутися до теми членства України в НАТО з огляду на максималістські вимоги Росії. Мерц назвав французьку позицію «логічною по суті». За його словами, вона відповідає тим безпековим гарантіям, які партнери хочуть надати Україні після завершення війни. Ці гарантії мають бути «подібними до статті 5» Статуту НАТО, згідно з якою напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх.

Канцлер наголосив, що такі зобов'язання «дуже близькі» до вступу в НАТО. «Чесно кажучи, я не уявляю майбутнього України без таких гарантій безпеки, яких вона нагально потребує. І це гарантії безпеки не лише для України, а для всіх нас», — заявив Мерц.

Позиція Мерца розходиться з поглядами його попередниці та однопартійки Ангели Меркель. Наприкінці 2024 року вона захищала свою відмову надати Україні План дій щодо членства у 2008 році. Тоді Меркель наголошувала, що вчинила правильно, і нагадувала, що на той час значна частина українців виступала проти вступу до НАТО.

Заяви Мерца пролунали на тлі падіння трьох російських крилатих ракет на території Польщі під час масованих ударів по Україні. Канцлер вимагав від Москви негайно припинити «небезпечні провокації» та запевнив, що НАТО захищатиме кожен клаптик своєї території.

Компроміс, який нікого не задовольнив

На саміті в Бухаресті у квітні 2008 року адміністрація Джорджа Буша-молодшого добивалася надання Україні Плану дій щодо членства, однак не змогла переконати всіх союзників. Оскільки рішення в НАТО ухвалюють консенсусом, заявку Києва не підтримали. Натомість у підсумковій декларації записали, що Україна та Грузія «стануть членами НАТО». Колишній посол США при Альянсі Іво Даалдер назвав цю формулу «компромісом, який нікого не задовольнив», повідомляє PolitiFact.

«Оскільки ПДЧ необхідний, щоб підготувати кандидата до членства, обіцянка майбутнього членства була лише обіцянкою. З 2008 року і аж до днів перед вторгненням Росії нічого не змінилося», — зазначав Даалдер.