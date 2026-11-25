Транзит Марса додасть рішучості Дівам, Близнятам, Рибам та Стрільцям. Астрологиня Гелена Гатор пояснила, чому це змінить їхнє ставлення до оточення та кар'єри.

Марс 25 листопада переходить у знак Діви, і для чотирьох знаків зодіаку це означає кінець терпіння до чужих дурниць та поганого ставлення. Найпомітніше вплив транзиту відчують Діви, Близнята, Риби та Стрільці, повідомляє YourTango.

Планета дії та агресії, за прогнозом, додасть цим знакам упевненості, щоб відстоювати свої позиції й рішуче змінювати те, що не працює. Астрологиня Гелена Гатор попереджає, що вони стануть «найпотужнішими лиходіями», хоча насправді просто перестануть миритися з неналежним ставленням.

Межі, сварки і другий шанс

Діви переглядатимуть власні вчинки й шукатимуть, хто або що виснажує їхні сили. Ідеться не лише про людей з оточення, а й про фінанси та угоди, які пішли не за планом.

«Це можливість побачити, де ви марно виснажували себе», — зазначила Гатор.

Для Близнят транзит може виявитися дратівливим: на поверхню здатні вийти давно приховані емоції, а з рідними можливі суперечки. Астрологи радять не витрачати енергію на конфлікти, а зосередитися на власних цілях і не боятися побути на самоті.

Зазвичай неконфліктні Риби відчують готовність дати відсіч, проте їм варто зберігати холодну голову: на думку Гатор, єдині прийнятні суперечки зараз — легкі дружні перепалки з партнером чи друзями. Водночас дехто може усвідомити, що стосунки більше не підходять, і наважитися на розрив.

Стрільці отримають другий шанс на те, що колись проґавили, і переглядатимуть свою кар'єру.

«Ви повертаєтеся до втраченої можливості, — сказала Гатор, — до дій, яких ви не зробили».

Чому транзит триватиме довше

Марс перебуватиме в Діві з 25 листопада 2026 року до 21 лютого 2027 року, а згодом повернеться в цей знак ще раз — з 14 травня до 15 липня 2027 року. Зазвичай планета проходить один знак приблизно за два місяці, але цього разу транзит розділено через ретроградний період Марса з 10 січня до 1 квітня 2027 року, частина якого припадає на Діву, пише Cafe Astrology.

Цей період астрологи пов'язують з увагою до деталей, дисципліною, скептицизмом і високими вимогами до себе. Водночас вони попереджають про можливу дратівливість, напругу й нервозність, а також про конфліктні ситуації з колегами, на роботі, у повсякденних справах чи у сфері охорони здоров'я.