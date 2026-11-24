Після знищення корвета «Меркурій» у Бенгазі місцева влада заявила про порушення суверенітету та розпочала спільне з РФ розслідування інциденту.

Уряд Лівії в Триполі засудив удари України по російських суднах біля Бенгазі та вимагає від Києва офіційних пояснень. Унаслідок однієї з операцій затонув російський військовий корабель. У Триполі наголошують, що війна не дає жодній зі сторін права воювати на лівійській території, повідомляє Wirtualna Polska.

Морські дрони атакували корвет Військово-морських сил Росії (ВМФ) "Меркурій" у неділю, 22 листопада, на військово-морській базі в Бенгазі на сході країни. За словами президента України Володимира Зеленського, корабель затонув. Також уражено російське вантажне судно MV Angara, яке, за даними президента, перевозило зброю для російських сил і яке супроводжував корвет. Операцію провела Служба безпеки України (СБУ), повідомляє Associated Press.

За попередніми даними розслідування, на які посилаються двоє посадовців східної Лівії, щонайменше чотири дрони перехопили, а два влучили в корвет. Поранено щонайменше 10 людей, серед них громадяни Лівії та Росії. Згодом біля Бенгазі ще один морський дрон уразив комерційне судно під прапором Мальти: екіпаж евакуювали, частину моряків госпіталізували.

Корвет зайшов у Бенгазі для дозаправлення та поповнення запасів за угодою про співпрацю між Росією і східним урядом прем'єра Оссами Хаммада, союзником якого є підтримуваний Москвою Халіфа Хафтар. Східна влада разом із РФ розпочала спільне розслідування, щоб "з'ясувати обставини нападу, його джерело та сторону, яка за ним стоїть", і попередила, що Лівія "зберігає право відповісти всіма необхідними засобами для забезпечення свого суверенітету".

Сім безекіпажних катерів

Супутникові знімки засвідчують, що "Меркурій" перекинувся й затонув: над водою видно лише ніс корабля. Корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий" увійшов до складу флоту у 2023 році, його екіпаж становить близько 90 осіб. Версію про запуск дронів із суходолу видання підтвердити не змогло. СБУ натомість стверджує, що "в операції було задіяно сім безекіпажних надводних апаратів українського виробництва, які доставили у визначене місце й запустили з так званого «материнського судна»", пише The War Zone.

Українські операції в регіоні

Лівія розділена між визнаним міжнародною спільнотою урядом Абдул-Хаміда Дбейби в Триполі, який має тісні зв'язки із Заходом, і східною адміністрацією. За даними лівійських посадовців, українські сили, переважно фахівці з дронів, близько року діють на заході країни: в Місураті, Триполі та Завії. Це відбувається в межах таємної домовленості з урядом Дбейби, яку підтримали західні країни, зокрема США.

Це не перша така операція України в регіоні. У березні українські морські дрони серйозно пошкодили біля мальтійських вод російський газовоз Arctic Metagaz із тіньового флоту, який перевозив близько 61 тисячі тонн скрапленого газу.

Аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джалель Харшауї назвав удари України в Середземномор'ї "надзвичайно зухвалими та провокаційними". "Тепер питання в тому, як помститься Росія. Можливо, ще нагальніше питання в тому, як відреагує родина Хафтара, враховуючи, наскільки травматичним для влади східної Лівії став масштаб руйнувань", — зазначив експерт.