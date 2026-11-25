У закладі Catland під Брюсселем живуть 25 врятованих тварин, а відвідувачі можуть відвідати 22 інтерактивні зали та навіть поспівати «котаоке».

У бельгійському місті Ассе, приблизно за 15 кілометрів від Брюсселя, відкрився Catland. Це музей котів, де живуть справжні тварини, забрані з притулків. Там також розташована, за даними закладу, найбільша у світі натуральна дряпка заввишки 8,5 метра, повідомляє reisereporter.

Для котів облаштували сад площею 6000 квадратних метрів і окреме приміщення на близько 800 квадратних метрів, де встановлено дряпку. Наразі там живуть 25 врятованих котів. Музей наголошує, що забрати їх додому не можна, оскільки вони не призначені для адопції.

Загалом простір розрахований на 150 тварин, проте їхня кількість залежатиме від того, як коти вживатимуться між собою. Новоприбулих спершу тримають на карантині, а потім поступово привчають до середовища, щоб мінімізувати стрес.

Перед входом у котячий сад відвідувачі дезінфікують взуття й руки. Гладити тварин дозволено, якщо ті не проти. Алергікам запропонували спостерігати за котами крізь скло, не заходячи на територію.

Мумія, Гарфілд і «Котаоке»

Експозиція займає 22 інтерактивні зали. Вони розповідають про історію котів упродовж століть, їхні органи чуття, поведінку та зв'язок із людиною. Серед експонатів є справжня мумія кота, а окремий простір відвели героям поп-культури: Гарфілду, Тому та Сильвестру.

Ідея належить Кеві Ван Белле, чия родина вже відкрила низку тематичних закладів, зокрема Frietmuseum, присвячений картоплі фрі, і шоколадний Choco-Story. Над Catland він працював десять років, з них понад шість пішло лише на отримання дозволів.

«Я люблю котів, як ви, мабуть, можете уявити. Я хотів поєднати свою пристрасть до котів зі своєю роботою в музеях, щоб створити перший у світі живий музей котів», — сказав Ван Белле в коментарі The Brussels Times.

У звукоізольованій кімнаті Cataoke гості співають відомі пісні, в яких слова замінено нявканням. Також працюють дві квест-кімнати Catland Escape Games тривалістю по 60 хвилин. Одна присвячена котам Стародавнього Єгипту, дія другої відбувається в Середньовіччі.

Скільки коштує візит

Квиток до музею та саду для дорослого коштує 25 євро. Для відвідувачів віком 12–26 років і пенсіонерів ціна становить 23 євро, для дітей 3–11 років — 15 євро, а діти до трьох років входять безкоштовно. Бронювати квитки потрібно заздалегідь онлайн, обравши часовий слот. Відвідування разом із квестом обійдеться у 73 євро на особу, а група з чотирьох людей заплатить 262 євро.

Музей працює щодня з 10:00 до 18:00, останній вхід о 16:00, адже на огляд радять закласти щонайменше дві години. 25 грудня та 1 січня Catland зачинений.