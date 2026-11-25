Британці придбали на аукціоні списане судно часів Другої світової війни, яке брало участь у висадці в Нормандії, і тепер перетворюють його на житло для подорожей.

Британське подружжя Саймон і Джемма Робінс купило на eBay за 6500 фунтів стерлінгів 72-футовий катер часів Другої світової війни, який під час висадки в Нормандії допомагав спрямовувати союзні війська до плацдарму Голд-Біч. Пара придбала 59-тонне судно в січні 2021 року, щоб урятувати його від утилізації, і відтоді займається його реставрацією, повідомляє The Times of India.

Під час служби у флоті катер мав позначення L1392. В операції «Нептун», морській частині висадки в північній Франції, він виконував роль навігаційного лідера. Близько 80 років тому таких катерів портової оборони побудували понад 400, проте до наших днів збереглися одиниці.

Після війни судно використовували як швидкий посильний катер, згодом його передали митній службі Великої Британії. У 1970-х його перетворили на чартерне судно з назвою Sarinda, згодом на розкішну моторну яхту, а у 2013 році списали. Відновлювати первісний військовий вигляд подружжя не планує: Робінси сподіваються облаштувати на катері житло для відпочинку, хоча остаточних планів ще не мають.

Щоб ділитися перебігом робіт із родиною, Джемма завела відеоблог Ship Happens, який несподівано зібрав глядачів з усього світу. Шанувальники підтримують реставрацію пожертвами й надсилають родині подарунки, а сама пара продає брендовий мерч.

«Коли ми тільки купили його, ми казали, що [це займе] 10 років, але YouTube прискорює проєкт», — розповіла Джемма виданню Marine Industry News.

Окрім участі в день «Д», у березні 1945 року катер допоміг захопити німецький надмалий підводний човен. Саму покупку Робінси, які тоді займалися переобладнанням кемперів, назвали «рішенням серця, а не розуму», пише Naval History.

Від гнилого корпусу до походу в Нормандію

За п’ять років пара з валлійського Рексема замінила прогнилі дошки корпусу, а цього року взялася за помітні зовнішні роботи: встановила нову палубу, дах і транець. Судно стоїть на мулистому березі річки Ді біля Гесволла. Завдяки підтримці на Patreon і доходам від реклами Робінси поступово згорнули бізнес із кемперами й тепер займаються катером повний робочий день, пише Leader Live.

Подружжя визнає, що ніколи не захоплювалося історією, однак робота над судном змусила їх замислитися про цінність спадщини.

«Без людей, які рятують ці історичні човни, їх не залишиться. Їх побудували 464, і в усьому світі лишилося десь п’ять, ні, насправді чотири. Один щойно розібрали на брухт у Новій Зеландії. Якби це був літак часів Другої світової, він стояв би в музеї, чи не так?» — наголошує Джемма.

Перетворювати катер на музейний експонат пара не збирається: Саймон хоче вийти на ньому в море й подорожувати світом. У 2029 році, до 85-ї річниці висадки в Нормандії, Робінси планують пройти тим самим маршрутом, яким судно йшло до Голд-Біч у червні 1944 року.