Албанські Альпи, Белград, де влітку 2027 року відбудеться всесвітня виставка Expo, та турецький Бодрум увійшли до переліку найкращих місць для подорожей Європою наступного року. Загалом у списку 13 напрямків: також графство Лімерик в Ірландії, Кельн, Корсика, Данська Рив'єра, британський Дартмур, португальська Евора, Фуертевентура, латвійська Лієпая, Неаполь і грецька Парга, повідомляє Condé Nast Traveler.
Кандидатів пропонували автори видання з різних країн. Вирішальними чинниками стали відкриття готелів, великі культурні події, нові авіамаршрути та природоохоронні проєкти.
Головною подією року для Белграда стане Expo, що триватиме з 15 травня до 15 серпня 2027 року під гаслом «Гра для людства: спорт і музика для всіх». Місто розраховує прийняти понад 4 млн відвідувачів. До старту виставки планують відкрити 15 нових готелів, серед них Ritz-Carlton на березі Дунаю, InterContinental і Swissôtel. Разом вони додадуть близько 1500–2000 номерів.
Ірландське графство Лімерик 17–19 вересня прийме 46-й Ryder Cup, один із найпрестижніших турнірів з гольфу. Змагання відбудуться в маєтку Adare Manor, де поле розташоване в парку площею 840 акрів довкола неоготичного замку XIX століття.
Північ Албанії видання радить відвідати, поки туди не прийшов масовий туризм. Регіон, ізольований за комуністичних часів, лише відкривається для мандрівників: тут поліпшують дороги й стежки, а замість великих готелів працюють гостьові будинки місцевих мешканців.
«Тут досі можна прийти в гостьовий будинок без бронювання, розбити намет будь-де, де знайдеш місце, і водночас є відчуття, що якщо ви не побачите це місце зараз або впродовж наступних кількох років, то пропустите той дорогоцінний момент, коли воно ще здається таємницею, до якої вас допустили», — пише авторка розділу Меган Спурелл.
Бодрум, за оцінкою видання, у 2027 році переживе спокійніший сезон. Після хвилі розкішних відкриттів, зокрема Aman і Mandarin Oriental, гучних запусків стане менше, а забронювати столики буде легше. Новий ажіотаж очікують у 2028 році, коли там запрацює курорт Bvlgari.
Найстаріший арт-ярмарок і карнавал у Кельні
Кельн у 2027 році святкуватиме ювілей найстарішого у світі ярмарку мистецтва. Видання також згадує місцевий карнавальний захід із гаслом «Завтра таке, яким ти його зробиш!» та оперу на Оффенбахплац, яка у вересні 2026 року відкрилася після 15 років реконструкції.
Попередник нинішнього ART COLOGNE, Kunstmarkt Köln, уперше пройшов 13–17 вересня 1967 року в історичній будівлі Гюрцених. Ярмарок заснували кельнські галеристи Гайн Штюнке й Рудольф Цвірнер. За п'ять днів 16 галерей продали робіт на мільйон німецьких марок. Успіх Кельна спонукав до появи інших ярмарків, зокрема Art Basel у 1970 році, зазначають на сайті ART COLOGNE.
Данія як рятівна прохолода
Данську Рив'єру видання називає улюбленим напрямком для «кулкейшн», тобто відпочинку в прохолодному кліматі. У 2025 році Данія зафіксувала рекордні 66 млн туристичних ночівель, а в липні 2026 року кількість заброньованих ночей зросла на 5,3% порівняно з минулим роком, пише Courthouse News.
Дослідниця туризму з Ольборзького університету Карина Рен вважає, що на тлі кліматичних змін мандрівники дедалі частіше обирають північ Європи замість півдня. «Холод і прохолода стануть чимось привабливим. Це глобальне явище: холод поступово стає для споживачів рідкісним товаром», — наголошує вона.