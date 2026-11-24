Авторитетне видання Condé Nast Traveler обрало локації, що стануть головними туристичними трендами завдяки новим готелям, масштабним подіям та унікальній природі.

Албанські Альпи, Белград, де влітку 2027 року відбудеться всесвітня виставка Expo, та турецький Бодрум увійшли до переліку найкращих місць для подорожей Європою наступного року. Загалом у списку 13 напрямків: також графство Лімерик в Ірландії, Кельн, Корсика, Данська Рив'єра, британський Дартмур, португальська Евора, Фуертевентура, латвійська Лієпая, Неаполь і грецька Парга, повідомляє Condé Nast Traveler.

Кандидатів пропонували автори видання з різних країн. Вирішальними чинниками стали відкриття готелів, великі культурні події, нові авіамаршрути та природоохоронні проєкти.

Головною подією року для Белграда стане Expo, що триватиме з 15 травня до 15 серпня 2027 року під гаслом «Гра для людства: спорт і музика для всіх». Місто розраховує прийняти понад 4 млн відвідувачів. До старту виставки планують відкрити 15 нових готелів, серед них Ritz-Carlton на березі Дунаю, InterContinental і Swissôtel. Разом вони додадуть близько 1500–2000 номерів.

Ірландське графство Лімерик 17–19 вересня прийме 46-й Ryder Cup, один із найпрестижніших турнірів з гольфу. Змагання відбудуться в маєтку Adare Manor, де поле розташоване в парку площею 840 акрів довкола неоготичного замку XIX століття.

Північ Албанії видання радить відвідати, поки туди не прийшов масовий туризм. Регіон, ізольований за комуністичних часів, лише відкривається для мандрівників: тут поліпшують дороги й стежки, а замість великих готелів працюють гостьові будинки місцевих мешканців.

«Тут досі можна прийти в гостьовий будинок без бронювання, розбити намет будь-де, де знайдеш місце, і водночас є відчуття, що якщо ви не побачите це місце зараз або впродовж наступних кількох років, то пропустите той дорогоцінний момент, коли воно ще здається таємницею, до якої вас допустили», — пише авторка розділу Меган Спурелл.

Бодрум, за оцінкою видання, у 2027 році переживе спокійніший сезон. Після хвилі розкішних відкриттів, зокрема Aman і Mandarin Oriental, гучних запусків стане менше, а забронювати столики буде легше. Новий ажіотаж очікують у 2028 році, коли там запрацює курорт Bvlgari.

Найстаріший арт-ярмарок і карнавал у Кельні

Кельн у 2027 році святкуватиме ювілей найстарішого у світі ярмарку мистецтва. Видання також згадує місцевий карнавальний захід із гаслом «Завтра таке, яким ти його зробиш!» та оперу на Оффенбахплац, яка у вересні 2026 року відкрилася після 15 років реконструкції.

Попередник нинішнього ART COLOGNE, Kunstmarkt Köln, уперше пройшов 13–17 вересня 1967 року в історичній будівлі Гюрцених. Ярмарок заснували кельнські галеристи Гайн Штюнке й Рудольф Цвірнер. За п'ять днів 16 галерей продали робіт на мільйон німецьких марок. Успіх Кельна спонукав до появи інших ярмарків, зокрема Art Basel у 1970 році, зазначають на сайті ART COLOGNE.

Данія як рятівна прохолода

Данську Рив'єру видання називає улюбленим напрямком для «кулкейшн», тобто відпочинку в прохолодному кліматі. У 2025 році Данія зафіксувала рекордні 66 млн туристичних ночівель, а в липні 2026 року кількість заброньованих ночей зросла на 5,3% порівняно з минулим роком, пише Courthouse News.

Дослідниця туризму з Ольборзького університету Карина Рен вважає, що на тлі кліматичних змін мандрівники дедалі частіше обирають північ Європи замість півдня. «Холод і прохолода стануть чимось привабливим. Це глобальне явище: холод поступово стає для споживачів рідкісним товаром», — наголошує вона.