Глобальна платформа InterNations оприлюднила рейтинг міст, де іноземцям живеться найкомфортніше. Водночас популярні європейські локації зіткнулися з протестами місцевих.

Емірат Рас-ель-Хайма в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) очолив рейтинг найкращих міст світу для експатів 2026 року, а найвище серед європейських міст опинилася іспанська Малага, яка посіла третє місце. До першої десятки потрапили п'ять європейських міст, три з них іспанські, повідомляє Euronews.

Рейтинг склала глобальна платформа спільноти експатів InterNations. Друге місце посіло Мехіко. Рас-ель-Хайма лідирує за легкістю облаштування, умовами праці та базовими сервісами для іноземців. Задоволення життям там висловили 84% опитаних, тоді як у середньому світом цей показник становить 70%.

Малага стала першою за рівнем щастя: життям задоволені 86% експатів, з них 42% цілком щасливі. Залишитися там назавжди планують 51% опитаних, у світі таких лише 27%. Вартість життя в місті позитивно оцінюють 73% респондентів.

Лісабон посів шосте місце, Мадрид — восьме, Валенсія — дев'яте, а замикає десятку нідерландська Гаага. Валенсія вчетверте поспіль стала першою за якістю життя.

Німеччина пасе задніх

Усі чотири німецькі міста потрапили до останньої десятки, а Берлін став останнім, 33-м. Експати незадоволені житлом, мовним бар'єром і рівнем цифровізації. Лондон опинився на 25-му місці, а Цюрих, попри 16-те місце за якістю життя, став останнім за легкістю облаштування.

Опитування тривало з 1 лютого до 31 березня 2026 року, у ньому взяли участь 7786 експатів 162 національностей. До рейтингу потрапляли лише міста, де відповіли щонайменше 50 респондентів, таких виявилося 33. В InterNations наголошують, що результати відображають суб'єктивне задоволення опитаних, а не статистику із зовнішніх джерел, йдеться в методології дослідження.

Зворотний бік популярності Малаги

Тим часом місцеві жителі Малаги скаржаться на тиск туризму. У 2025 році місто з населенням близько 600 тисяч прийняло рекордні 1,83 млн відвідувачів. Кількість туристичних апартаментів перевищила 8 тисяч, що на 40% більше, ніж у 2020 році, а орендні ставки за десятиліття зросли більш ніж удвічі, пише The Star.

Голова асоціації мешканців Старого міста Карлос Каррера Лопес попереджає про «масовий виїзд» корінних жителів.

«Під загрозою саме існування кварталу, бо мешканців витісняють. Як так сталося, що ми більше не можемо жити у власному місті?» — каже Каррера Лопес.

Міська рада в липні призупинила видачу нових ліцензій на туристичну оренду на три роки. Також влада працює над створенням 5 тисяч одиниць соціального житла.