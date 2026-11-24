Звичайний цукор дає лише порожні калорії, а мед втрачає користь в окропі. Фахівці пояснили, які замінники безпечні для діабетиків і не впливають на рівень глюкози.

Стевія та еритритол найкраще підходять для підсолоджування гарячого зимового чаю: вони добре переносять високу температуру, не підвищують рівень глюкози в крові й майже не містять калорій. Тому ці підсолоджувачі вважають безпечними і для людей із діабетом, повідомляє abcZdrowie.

За даними видання, стевія значно солодша за цукор, тому її потрібно зовсім небагато. Еритритол зовні й за солодкістю нагадує цукор, але чайна ложка містить лише близько 1 ккал. Смак обох замінників трохи відрізняється від звичного, проте до нього швидко звикають.

Звичайний цукор, і білий, і тростинний, дає порожні калорії: близько 20 ккал на чайну ложку. Він спричиняє різкий стрибок глюкози, а потім такий самий різкий спад енергії. Надмір цукру шкодить зубам і підвищує ризик інсулінорезистентності.

Мед корисніший, але має температурну пастку. В окропі він втрачає ферменти й антиоксиданти та залишається лише джерелом простих цукрів, тому його радять додавати в трохи охолоджений чай. Ксилітол містить приблизно на 40% менше калорій, ніж цукор, має глікемічний індекс 8 і захищає від карієсу. Водночас у великих кількостях він може викликати здуття, а для собак є токсичним.

Кленовий, фініковий сиропи та сироп агави додають аромат і трохи мінералів, але містять цукри, тож потребують поміркованості. Найприроднішу солодкість чаю дають кориця, імбир, гвоздика, аніс і сушені фрукти: яблука, апельсини, журавлина чи родзинки.

Безпечність стевії

Безпечність стевії для діабетиків перевіряли в клінічних умовах. В іранському подвійному сліпому дослідженні 34 пацієнти з діабетом 2 типу протягом восьми тижнів пили чай, підсолоджений 2-відсотковим екстрактом стевії, або чай із сукралозою. Дослідники не виявили суттєвої різниці між групами за рівнем глюкози натщесерце, глікованого гемоглобіну, інсуліну та ліпідів. Автори дійшли висновку, що стевія в чаї може замінити сукралозу для людей із діабетом, повідомляє PMC.

Солодкий смак стевії забезпечують стевіол-глікозиди. Вони можуть бути більш ніж у 300 разів солодшими за столовий цукор і не впливають на рівень глюкози в крові. Окремі екстракти стевії схвалило американське управління FDA у 2008 році, а Європейський Союз дозволив стевієві підсолоджувачі у 2011-му, зазначає Britannica.