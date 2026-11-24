Освітлене масло має вищу температуру димлення, що дозволяє досягти ідеальної хрусткої скоринки без зайвого пригорання м'яса.

Освітлене (топлене) масло, відоме також як гхі, краще за соняшникову чи ріпакову олію та звичайне вершкове масло підходить для смаження відбивних і котлет. Воно витримує високу температуру, тож панірування стає хрустким і золотистим, менше пригорає, а м'ясо отримує апетитніший аромат, повідомляє Planeta.pl.

Такий жир отримують, коли з вершкового масла видаляють воду, молочні білки (казеїн) і залишки лактози. Його можна приготувати вдома: масло повільно нагрівають, доки білки не відокремляться у вигляді піни, яку потім знімають. Температура димлення освітленого масла становить приблизно 230–250 °C. Звичайне вершкове масло починає диміти значно раніше, передусім через молочні білки.

Освітлене масло підходить для свинячих, курячих і рублених котлет. Найкраще воно поєднується з класичними відбивними, надаючи свинині делікатного вершкового, злегка горіхового аромату. Соковитість м'яса залежить насамперед від його складу, товщини котлет і часу смаження.

Кулінари радять не перевантажувати сковорідку, бо від цього падає температура жиру. За надто слабкого вогню котлети вбирають більше олії. Масло має бути гарячим, але не диміти. Рублені котлети краще не смажити на сильному вогні: їх можна підрум'янити до хрусткої скоринки, а потім довести до готовності в духовці.

Смачно, але не корисніше

Освітлене масло є тваринним жиром із високим вмістом насичених жирних кислот. У 100 г продукту приблизно 900 ккал. Водночас воно не містить шкідливих трансжирів і є джерелом жиророзчинних вітамінів A, D, E та K. Польський Національний центр харчової освіти радить обмежувати споживання насичених жирів у збалансованому раціоні.

Американський дієтолог і шеф-кухар Тодд Сейфарт заперечує, що гхі має якісь особливі властивості порівняно зі звичайним маслом. За його даними, частка насичених жирів у вершковому маслі становить близько 63%, у гхі — 66%. Головна кулінарна перевага гхі полягає в тому, що воно починає диміти приблизно за 250 °C, тоді як вершкове масло горить уже за 150 °C, пише Women's Health.

Надлишок насичених жирів може підвищувати рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ і ризик серцевих хвороб. Тому дієтологиня Джанет Брілл радить надавати перевагу мононенасиченим жирам, зокрема оливковій олії.

«Здорова людина може вживати гхі, але воно не має бути вашим основним жиром для приготування чи надання смаку стравам», — наголошує Брілл.

Гхі майже не містить лактози, тому людям із її непереносимістю воно може підійти краще, ніж вершкове масло. Однак через можливі сліди молочних білків воно не є безпечним для тих, хто має алергію на молоко.