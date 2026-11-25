Популярна порада про зміну притиску фурнітури виявилася міфом, який може нашкодити вашим вікнам.

Перед настанням холодів власникам пластикових вікон радять перевести ексцентрикові цапфи фурнітури в «зимовий режим», щоб стулка щільніше прилягала до рами й не пропускала холод. Операція займає кілька хвилин і не потребує складних інструментів, а мала б зменшити тепловтрати та рахунки за опалення, повідомляє iReceptář.

Ексцентрик — це невеликий металевий циліндр овальної форми або з позначкою чи гніздом під шестигранник, розташований на фурнітурі по периметру стулки. Під час закривання він заходить у відповідну планку на рамі й визначає, наскільки щільно гумовий ущільнювач прилягає до профілю. Залежно від розміру вікна таких цапф зазвичай від двох до п'яти.

Видання пише, що позначка або ширша частина овалу, повернута до приміщення чи розташована посередині, відповідає «літньому» положенню. Для «зимового» цапфи слід повернути шестигранним ключем (найчастіше на 4 мм) так, щоб позначка дивилася назовні, і виставити всі однаково. Ознакою правильного налаштування автори вважають трохи тугіший хід ручки.

Також видання застерігає, що після опалювального сезону механізм потрібно повернути назад. Інакше ущільнювач під постійним тиском деформується, втратить пружність, і його доведеться міняти.

Виробники фурнітури: такої функції немає

Керівники українських представництв виробників віконної фурнітури MACO, Siegenia і Winkhaus називають сезонне перемикання міфом, який кілька років тому поширили інтернет-ресурси та деякі віконні компанії, пише Окна.ua. За словами директора представництва MACO в Україні Павла Морозова, притиск налаштовують один раз під час монтажу, щоб вікно щільно зачинялося за будь-якої погоди.

Генеральний директор представництва Siegenia Gruppe в Україні Ігор Іщенко розповідає, для чого насправді конструкція дає змогу повертати ексцентрики.

«Не існує такого поняття, як "зимовий" чи "літній" режим. Цапфа має залишатися в центральному положенні, оскільки це забезпечує оптимальний притиск вікна. Можливість регулювання передбачена лише для усунення конкретних проблем. Наприклад, якщо з ущільнювачем з часом щось станеться, притиск можна відкоригувати, щоб запобігти протягам», — зазначає Іщенко.

Комерційний директор Winkhaus Ukraine Іван Богдан попереджає, чим можуть обернутися самостійні експерименти власників вікон.

«Безладне обертання цапф кінцевими користувачами, яким це "порадили" різні інтернет-ресурси чи навіть продавці вікон, може призвести до неправильного притиску стулки і, як наслідок, протягів та некоректної роботи вікна», — наголошує Богдан.

Він додає, що технічний паспорт вікна передбачає чищення та змащування фурнітури й ущільнювачів, але не містить жодних вимог змінювати налаштування залежно від сезонних температур.