З 13 грудня 2026 року між столицями Литви та Латвії запускають пряме сполучення через Даугавпілс, яке не працювало майже сім років.

З 13 грудня 2026 року між Вільнюсом і Ригою курсуватиме щоденний прямий потяг через Даугавпілс, друге за величиною місто Латвії. Маршрут запускають литовський перевізник LTG Link і латвійський Vivi. Залізничне сполучення між Вільнюсом і Даугавпілсом відновлюється після майже семирічної перерви, повідомляє Travel Off Path.

Прямий потяг між двома столицями скасували ще в січні 2004 року. Рейс Вільнюс – Даугавпілс діяв до березня 2020 року, коли його призупинили через пандемію COVID-19. Пряме сполучення Вільнюса з Ригою повернули у грудні 2023 року, однак цей маршрут проходить через Шяуляй на заході Литви й оминає Даугавпілс.

Квиток в один бік на весь маршрут коштуватиме близько 27 доларів, від Вільнюса до Даугавпілса – 17 доларів, від Даугавпілса до Риги – 11 доларів. Поїздка до Риги триватиме 5 годин 10 хвилин, у зворотному напрямку – 5 годин 22 хвилини.

Вечір у дорозі до Риги, ранок – назад

Новий рейс пролягатиме через схід Литви та південний схід Латвії і має покращити транспортну доступність прикордонних регіонів, зазначають у групі LTG. Міністр транспорту і зв'язку Литви Юрас Тамінскас пов'язує запуск маршруту з розвитком відносин між двома державами.

«Нове сполучення через Даугавпілс стане другим щоденним маршрутом, що безпосередньо з'єднує Вільнюс і Ригу. Чим легше дістатися до наших найближчих сусідів, тим більше з'являється можливостей для подорожей, нових бізнес-ідей і спільних ініціатив, які ще більше зближують наші країни», – заявив Тамінскас.

Потяг вирушатиме з Вільнюса о 17:40, прибуватиме до Даугавпілса о 20:04, а до Риги – о 22:50. Зворотний рейс відправлятиметься з Риги о 07:01 і прибуватиме до Вільнюса о 12:23. У Литві передбачено зупинки в Пабраді, Швянчьонеляй, Ігналіні, Дукштасі, Висагінасі й Турмантасі. Розклад планують узгодити з міжнародним потягом Вільнюс – Варшава – Краків, а ранковий рейс до Риги через Шяуляй залишиться в розкладі.

Для латвійських пасажирів новий потяг замінить перший ранковий рейс з Риги до Даугавпілса та вечірній у зворотному напрямку.

«Крім того, ці потяги скоротять час у дорозі між Ригою та Даугавпілсом більш ніж на 30 хвилин, дозволяючи пасажирам дістатися до місця призначення навіть швидше, ніж автомобілем», – наголошує голова правління Vivi Райтіс Нешпорс.

Довге очікування прикордоння

Мер Висагінаса Ерландас Галагузас вважає, що новий маршрут вплине на ринок праці та співпрацю громад по обидва боки кордону, пише LRT.

«Я вірю, що ці маршрути не лише дадуть нашим латвійським друзям більше можливостей відвідувати нас, а нам – їх, а й відкриють можливості для ринку праці, співпраці та міцніших зв'язків між громадами», – переконаний Галагузас.

З 26 грудня між Вільнюсом і Даугавпілсом також курсуватимуть додаткові потяги вихідного дня: по два рейси в кожному напрямку щосуботи та щонеділі, вранці й пополудні. Навесні минулого року LTG вже оголошувала про плани відновити це сполучення, однак тоді рейси так і не запустили. Досі потяги LTG Link доїжджали лише до прикордонного Турмантаса, розташованого приблизно за 15 кілометрів від Даугавпілса.