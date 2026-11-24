Якщо ваша сансевієрія почала втрачати вигляд, зміна ґрунту та просте підживлення з вітаміном B1 допоможуть відновити коріння та листя рослини.

Коричневі кінчики листя сансевієрії найчастіше свідчать про пересихання, але можуть бути й ознакою грибкового захворювання чи переливу. В обох випадках рослині варто очистити коріння й замінити ґрунт, а після пересадки підживити її сумішшю з рисової води та вітаміну B1, повідомляє Deccoria.

Рослину дістають із горщика, обтрушують від землі й промивають під проточною водою. Сухі та загнилі корені видаляють гострим продезінфікованим секатором, а сухі кінчики листя обрізають до здорової тканини. Зрізи присипають корицею, яка має антибактеріальні й протигрибкові властивості, а потім залишають рослину в сухому місці, щоб рани підсохли.

Далі коріння очищають у содовій ванні: столову ложку харчової соди розчиняють у 500 мл теплої води й занурюють рослину на 15 хвилин. Після цього корені та листя просушують паперовим рушником.

Легкий ґрунт і рисове підживлення

Сансевієрія — сукулент, що накопичує воду в м'ясистому листі й добре переносить посуху, але погано реагує на застій вологи. Тому субстрат має бути легким і пропускати воду: 60% садової землі, 30% кокосового волокна та 10% перліту. Корені розміщують у горщику вертикально вниз, злегка поливають і на три дні ставлять рослину в сухе, добре провітрюване місце без прямого сонця.

Потім сансевієрію можна підживити. Для цього три ложки рису заливають 500 мл теплої води й настоюють годину, рідину проціджують, розчиняють у ній три таблетки вітаміну B1 і розводять ще 500 мл води. Тіамін стимулює розвиток коріння й листя та допомагає рослині впоратися зі стресом. Сумішшю можна поливати або обприскувати листя й ґрунт.

Чому буріє листя

Однак причину проблеми не завжди легко встановити, попереджає садівник компанії Costa Farms Джастін Генкок у коментарі Homes and Gardens.

«Коричневі або жовті кінчики листя можуть з'являтися через широкий спектр чинників — забагато або замало води, надлишок добрив, вплив високих чи низьких температур тощо. Навіть старість проявляється на кінчиках, і знебарвлення поширюється листком у міру його старіння. Тож, можливо, доведеться трохи попрацювати детективом», — зазначає Генкок.

Найнебезпечнішою помилкою фахівець вважає надмірний полив.

«Якщо сансевієрію поливати так, що ґрунтова суміш залишається мокрою, коріння може почати задихатися й гинути. Щойно воно відмирає, з'являються грибкові організми, які спричиняють гниття», — наголошує Генкок.

Експерти радять поливати рослину лише тоді, коли верхні 2,5–5 см ґрунту повністю висохли, а взимку робити це ще рідше. Горщик має бути з дренажними отворами, найкраще з пористого матеріалу, наприклад, теракоти.