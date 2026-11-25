Еліза Заллу виявила в Нортумберленді ланцюжок віком 2000 років, який зберігся в ідеальному стані.

Першокурсниця Ньюкаслського університету Еліза Заллу в перший же день своїх розкопок знайшла римський золотий ланцюжок віком майже 2000 років. Фрагмент завдовжки близько 7 см виявили в Редсдейлі (графство Нортумберленд), на колишньому північному кордоні Римської імперії. Він зберігся настільки добре, що, якби був цілим, його можна було б носити й сьогодні, повідомляє Die Welt.

До цієї навчальної експедиції студентка ніколи не працювала з археологічною лопаткою в полі.

«Це було справді сюрреалістично, особливо тому, що це був перший день моїх перших розкопок. Я не очікувала, що взагалі колись за всю кар'єру знайду щось подібне», — розповіла Заллу.

Викладачі наголошують, що навіть для досвідчених фахівців така знахідка стає рідкісною удачею.

«Знайти золотий артефакт — це те, чого багато археологів не відчувають за всю свою кар'єру. Для першокурсниці, яка в перший день у розкопі виявила чудово збережений римський золотий ланцюжок, — це просто дивовижно», — зазначив викладач історичної археології Ньюкаслського університету Ерік Туріньї.

Ланцюжок виготовлено в техніці loop-in-loop: кільця стискали у формі вісімки, згинали й переплітали між собою. Цей метод вважають ознакою найвищої майстерності римських ювелірів. Подібні вироби зазвичай робили з надзвичайно чистого золота й пов'язували з прикрасами еліти, військовими амулетами або спорядженням високопоставлених офіцерів та їхніх родин, йдеться в повідомленні Ньюкаслського університету.

Печатка Юпітера і загадковий свинець

Улітку 2026 року в розкопках узяли участь 52 першокурсники. Вони працювали двома групами по два тижні разом із волонтерами місцевої археологічної групи. Того ж першого дня студентка Шеннон Вуд знайшла складений свинцевий аркуш із латинським курсивним написом. Це може бути торговельна печатка або так звана табличка прокльонів, на яких римляни видряпували молитви, скарги й закляття. Напис ще мають дослідити.

На другий день Меґан Поттер виявила позолочену бронзову прикрасу у формі півмісяця з кавалерійського спорядження. Науковці припускають, що вона могла належати кавалерійському офіцерові. В останній тиждень сезону студентки знайшли сердоліковий інталіо, тобто печатку для персня, із зображенням Юпітера. Це вже четвертий такий камінь із цієї пам'ятки. Серед знахідок також монети, наконечники списів і уламки посуду з іменем Martinus.

«Золотий ланцюжок, печатка з дорогоцінного каменю, посуд із написами та оздоблена брошка висвітлюють життя людей, які забезпечували роботу цього місця майже два тисячоліття тому. Разом із будівлями та виробничими об'єктами, які розкопує команда, вони також допомагають нам зрозуміти, як функціонував кордон і як взаємодіяли римські та місцеві громади», — наголосив керівник розкопок Річард Карлтон.

Пам'ятку в Редсдейлі досліджують із початку 1990-х років. Нинішній проєкт стартував 2021 року: археологи вивчають рештки двох великих укріплених прибудов до табору з оборонними спорудами, будівлями, дорогами та слідами виробництва.