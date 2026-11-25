Яскраво-червона помада, за даними психологів, миттєво змінює сприйняття особистості оточуючими.

Макіяж без жодного натяку на туш і тіні, але з акцентом на дзеркально блискучі червоні губи стає новим сміливим трендом червоних доріжок. Такий моноакцент, попри порушення неписаних правил вечірнього виходу, має чітке психологічне й наукове пояснення, повідомляє Vogue CZ.

Зокрема, цей прийом яскраво виділився в образі акторки Тільди Свінтон на 23-му Міжнародному кінофестивалі в Марракеші. Поки візажисти у легендарному готелі La Mamounia створювали десятки традиційних для марокканської події драматичних образів із димчастими очима та чорною підводкою, головною сенсацією стала її повна відмова від макіяжу очей на користь ідеального тону та насичених губ.

У такому образі ставка робиться на природно сяйливу шкіру й бездоганний контур. Для підготовки обличчя та зони навколо очей використовують інтенсивний зволожувальний крем, після чого наносять легку освітлювальну тональну сироватку та консилер, залишаючи повіки й вії абсолютно «голими».

Контраст, що молодить

Ефект цього прийому пов'язують із так званим контрастом обличчя — тобто різницею в яскравості та кольорі між очима, губами, бровами й шкірою навколо них. Дослідження Орелі Поршерон, Еммануель Може та Річарда Рассела на фотографіях 289 жінок віком від 20 до 69 років показало, що з віком цей природний контраст зменшується. Коли його штучно посилювали, учасники експерименту оцінювали обличчя як молодші, а коли послаблювали — як старші (робота опублікована в журналі PLOS ONE за участі фахівчинь дослідницького центру Chanel CE.R.I.E.S.).

Подальші дослідження, на які посилається Vogue CZ, засвідчили, що повний макіяж візуально «забирає» в жінок після п'ятдесяти в середньому півтора року, а сама лише червона помада без нафарбованих очей такого ефекту не дає. Тобто моноакцент на губах розрахований не на спробу здаватися молодшою, а на зовсім інший, значно сильніший психологічний вплив.

Червоний як інструмент уваги

За даними видання, яскраві червоні губи на тлі «чистого» обличчя подовжують зоровий контакт зі співрозмовником. Крім того, тут спрацьовує феномен enclothed cognition (вплив одягу та деталей образу на мислення): жінка з такою помадою одразу справляє враження сильної особистості, яка не намагається сподобатися всім, а сама диктує правила.

Вплив червоної помади на ту, хто її носить, підтверджують й інші дослідження. В одній роботі Гарварду йдеться, що помада допомагає жінкам почуватися сильнішими на роботі. У дослідженні Університету Південної Бретані офіціантки з червоною помадою отримували на 50% більше чайових, ніж ті, хто обирав інші відтінки, пише The Sydney Morning Herald.

Психологиня та авторка книжки A Beautiful Mess Марні Лішман вважає, що прихильниці яскравої помади на правильному шляху.

«Червоний колір асоціюється з пристрастю, енергією та впевненістю, і іноді сама поведінка — носіння цього кольору, чи то помада, чи навіть предмет одягу, — може змусити жінку відчути все це», — наголошує Лішман.