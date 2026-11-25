Замість агресивної хімії досвідчені господині використовують звичайну картоплю та соду для порятунку старого посуду.

Картопляне лушпиння в поєднанні з харчовою содою допомагає позбутися легкої іржі на кухонному металі: чавунних і сталевих сковородах, деках, ножах, тертках та старому посуді. Замість спеціального засобу від іржі можна використати те, що зазвичай опиняється у смітті, повідомляє The Coolist.

Пояснення просте. Як пише видання з посиланням на Food Republic, щавлева кислота, що міститься в картоплі, розчиняє іржу, а сода діє як м'який абразив і допомагає зчистити залишки. Для металу такий метод значно делікатніший за агресивну хімію чи дротяну щітку.

Іржаве місце треба присипати тонким шаром соди, а зверху покласти лушпиння м'якоттю донизу. Лезо ножа можна просто встромити в розрізану навпіл сиру картоплину. Усе залишають на ніч, а вранці відтирають під проточною водою, використовуючи лушпиння або половинку картоплини, вмочену в соду, як щітку. Для стійких плям додають дрібку крупної солі.

Вирішальний крок, який часто пропускають

Чи повернеться іржа, залежить від того, наскільки ретельно висушити предмет. Чавун не можна залишати сохнути на повітрі: його витирають і на хвилину-дві ставлять на теплу конфорку, щоб випарувалися останні краплі.

Після очищення чавунній сковороді потрібно відновити захисний шар. Її змащують дуже тонким шаром олії зсередини й ззовні та запікають у духовці: близько години при 175°C або при 230–260°C, якщо потрібне міцніше покриття.

Метод підходить лише для поверхневої іржі. Якщо вона вкрила більшу частину сковороди або залишила глибокі раковини, картопля не впорається: знадобиться тривале замочування в суміші білого оцту з водою навпіл і дрібна сталева вата.

Що кажуть фахівці з прибирання

Картоплю використовують і для очищення металевих садових меблів, а фахівці підтверджують дієвість цього способу, пише Ideal Home. Керівник компанії Sustainable Furniture Лі Тресвей наголошує, що картоплину треба добре втирати в пляму, тож вона спрацює лише в легкодоступних місцях.

«Я рекомендую пробувати це на легших плямах іржі на садових меблях, а не на дуже глибоких», — радить Тресвей.

Професійна прибиральниця сервісу Wecasa Жервеза Овен називає метод чудовою природною альтернативою, яка найкраще працює на невеликих плямах. За її словами, оцет, лимонний сік із сіллю чи паста із соди так само ефективні для легкої та помірної іржі й підійдуть тим, хто уникає агресивної хімії.

Водночас для делікатних поверхонь картопляне лушпиння не підходить. Посуд з антипригарним покриттям, анодованого алюмінію чи емальований таким способом чистити не варто, адже навіть легке абразивне тертя може зіпсувати покриття, попереджає Tasting Table.