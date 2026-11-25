Вранці 30 листопада чотири небесні тіла утворять ідеальний паралелограм, який можна буде побачити неозброєним оком.

Вранці 30 листопада Марс, Юпітер, Регул (найяскравіша зоря сузір'я Лева) і Місяць, що спадає, вишикуються на небі у плаский паралелограм. Рідкісну конфігурацію можна буде побачити неозброєним оком за ясної погоди, прогнозує Обсерваторія Свабхедь, повідомляє Rakéta.

Найефектніше розташування світил буде близько 6:00 за будапештським часом (07:00 - за київським). Чотири небесні тіла стоятимуть високо над південним горизонтом, приблизно на висоті 54 градуси, у межах сузір'я Лева.

Ліворуч у фігурі буде червонуватий Марс, праворуч і трохи нижче від нього — блакитно-білий Регул. Другу сторону паралелограма утворять Юпітер і розташований під ним Місяць, освітлений на 62%.

Відстань між сусідніми об'єктами в кожній парі становитиме близько 2,3 градуса, тож фігура вийде доволі компактною і її легко буде розпізнати. Відшукати її допоможе й те, що всі чотири світила самі по собі яскраві: видима зоряна величина Марса становитиме 0,5, а Юпітер сяятиме ще яскравіше.

Вистачить вікна на південь

За даними обсерваторії, для спостереження достатньо ясного неба і вікна, що виходить на південь. Власники ручного бінокля зможуть роздивитися явище детальніше: у широкопольний прилад зі збільшенням у 5–7 разів усі чотири світила можуть потрапити одночасно.

У бінокль над Марсом також можна буде помітити тьмянішу зорю 37 Лева.

Якщо 30 листопада небо буде затягнуте хмарами, астрономи радять спробувати ще раз у вівторок, 1 грудня, близько 7:00 за київським часом. Світила все ще будуть поруч, однак Місяць трохи віддалиться від решти, тож правильний паралелограм розпадеться.