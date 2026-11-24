Експерти радять терміново виконати три прості дії, щоб не допустити появи шкідників та їхнього проникнення у будинок взимку.

Щури починають масово облаштовувати гнізда в садових сараях наприкінці листопада, коли нічна температура стрімко падає, і гризуни шукають теплий прихисток. Фахівці радять виконати три прості дії вже зараз, щоб не допустити зараження споруди взимку, повідомляє Express.

Сараї особливо приваблюють гризунів, бо взимку люди рідко туди заходять. Коли надворі вже по-справжньому холодно, пасток часто замало, а отруту використовувати не рекомендують: вона може зашкодити домашнім тваринам, їжакам, лисицям і птахам. Гелен із компанії Pest Exterminators Essex переконана, що запобігти проблемі значно легше, ніж боротися з уже наявною колонією.

Експертка закликає не відкладати проблему, навіть якщо гризуни здаються звичною частиною саду.

«Хоча щури — поширений садовий шкідник, їх ніколи не слід ігнорувати. Щури в сараї можуть переносити хвороби та пошкоджувати майно. Якщо нічого не робити, вони часто перебираються в будинок. Швидкі дії захищають ваш простір, здоров'я та спокій», — наголошує Гелен.

Три кроки до зими без гризунів

Насамперед із сараю варто прибрати цибулини, насіння рослин і трави, компост та інші можливі джерела їжі, а також старі картонні коробки, з яких щури будують гнізда. Якщо іншого місця для зберігання немає, усе це слід скласти в металеві контейнери з щільними кришками.

Другий крок — пошук щілин. Гризунам вистачає отвору завширшки 6 мм, тому слід оглянути двері, вентиляцію та основу сараю й закрити отвори металевою сіткою або сталевою ватою: пластик чи піну щури легко прогризають. Варто також обрізати розрослі рослини поруч, якими гризуни можуть дістатися даху чи вікна.

Якщо ж щури вже оселилися, не варто влаштовувати гучне прибирання чи переставляти важкі коробки. Потривожені тварини можуть піти шукати інше тепле місце і опинитися в будинку. У такому разі краще звернутися до місцевої служби дезінсекції.

Слабке місце під підлогою

Власники сараїв часто забувають про фундамент споруди, попереджає Сем Дженкінсон, експерт з продажу садових будівель Tiger, у коментарі Woman&Home.

«Власники часто зосереджуються на самому сараї, не перевіряючи, що під ним. Щілини навколо основи, пошкоджені дошки або розмита земля можуть дати гризунам можливість пробратися під конструкцію», — зазначає Дженкінсон.

Він радить закріпити сітку по периметру основи, заглибивши її в ґрунт, а картонні коробки замінити міцними пластиковими або металевими контейнерами із надійними кришками.

Рада округу Північний Ланаркшир також рекомендує підняти сарай на цеглу: протяг і відкритий простір під ним відлякують гризунів. Там наголошують, що зуби щурів здатні впоратися з деревом, гумою і навіть низькоякісним бетоном, тому корм для птахів радять зберігати в оцинкованих металевих баках, повідомляє North Lanarkshire Council.