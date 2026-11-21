Такий «вкладиш» допомагає випічці рівномірно пропікатися і не пригорати, проте важливо знати, які саме матеріали безпечні для здоров'я.

Шамотна цегла або звичайна керамічна черепиця на дні духовки допомагає уникнути пригорання випічки знизу, проте не кожну цеглу для цього можна використати. Звичайні будівельні блоки можуть тріснути або навіть вибухнути від жару, повідомляє угорське видання Hóvége.

Черепиця в духовці працює за тим самим принципом, що й камінь для піци. Розігрівшись, вона вирівнює температуру й затримує променеве тепло від нижнього нагрівального елемента, тож дно бісквіта чи м'яса не підгорає раніше, ніж пропечеться середина. Цегла діє так само. Духовка з таким «вкладишем» нагрівається трохи повільніше, зате довше тримає жар.

Цей прийом не шкодить страві, але найкраще проявляє себе з дріжджовим тістом, солодкою випічкою та стравами, які довго готують на повільному вогні. Авторка матеріалу розповідає, що її родина роками користувалася черепицею в духовці, яка пекла занадто сильно навіть на найнижчому режимі, і відтоді нічого не пригорало.

Не кожна цеглина годиться

Бетон, будівельні блоки чи невелику глиняну цеглу для духовки використовувати не варто. Натомість радять шамот, той самий матеріал, що й усередині печей та камінів. Він добре накопичує тепло, витримує високі температури й не тріскається навіть після тривалого використання. Обпалена черепиця теж безпечна, адже її виготовляють за дуже високої температури. Завдяки глазурі її легко мити, але лише після повного охолодження.

Ризики пов'язані не лише з розтріскуванням. Джузеппе Колосімо, власник бізнесу з будівництва дров'яних печей у Мельбурні, застерігає від вживаних вогнетривких матеріалів, які раніше використовували, зокрема, в алюмінієвій чи сталеливарній промисловості.

«Багато хто думає: „Використаю цю цеглу, бо вона з печей“, і це абсолютно хибно, бо вона токсична», — попереджає Колосімо.

Він також нагадує, що частина нової та вживаної вогнетривкої цегли містить керамічні волокна. Пил від них, що утворюється під час різання, при вдиханні може спричиняти рак і подразнювати очі, горло та дихальні шляхи, пише ABC News.

Що з глазур'ю

Фахівці з харчової безпеки радять для приготування їжі використовувати лише керамічні вироби, призначені для контакту з продуктами. Декоративна та садова кераміка частіше виділяє шкідливі речовини й легше тріскається під час нагрівання. До глазурі нерідко додають свинець, і ризик його потрапляння в їжу зростає під час приготування кислих страв. Перевірити глазуровані вироби можна тест-смужками на свинець, які продають у господарських магазинах, зазначають в Ask Extension.