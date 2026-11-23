Американська співачка офіційно змінила сімейний стан, обмінявшись обітницями з музикантом Максом Морандо біля басейну.

Американська співачка Майлі Сайрус вийшла заміж за барабанщика гурту Liily Макса Морандо. Церемонія відбулася в суботу в Палм-Спрінгс, Каліфорнія. Про це з посиланням на джерела журналу People повідомляє Digi24.

Нареченій 33 роки, нареченому 28. Серед гостей були мати співачки Тіш Сайрус і її сестра Ноа Сайрус. На фото з весілля видно, що пара обмінювалася обітницями біля басейну під аркою, прикрашеною білими квітами.

Напередодні, у п'ятницю, молодята влаштували для близьких вечерю-репетицію. Зведена сестра співачки Лілі-Роуз Перселл опублікувала в Instagram Stories знімки з вечора, зокрема меню з ініціалами пари «M+M».

Весілля відбулося приблизно через рік після заручин. People підтвердив їх 2 грудня 2025 року, наступного дня після того, як Сайрус з'явилася з діамантовою каблучкою на світовій прем'єрі фільму «Аватар: Вогонь і попіл» у Лос-Анджелесі.

Пропозиція в японському саду

Точну дату заручин пара не розголошувала. У липні Морандо розповів, що зробив пропозицію під час подорожі до Кіото. Він намагався зберегти свій задум у таємниці й чекав до останнього дня поїздки, щоб наречена нічого не запідозрила, повідомляє Wonderland.

«Зрештою я її вмовив, і ми зайшли туди, а це був маленький глухий куточок, такий гарний японський лісовий пейзаж. Вона знімала відео й стояла спиною до мене. Саме тоді я став на одне коліно й торкнувся її плеча», — пригадує Морандо.

Каблучку для співачки створила дизайнерка Jacquie Aiche: це камінь огранки «кушон» на обідку з 14-каратного жовтого золота, пише Vogue.

Побачення наосліп і спільна музика

Сайрус і Морандо зустрічаються з 2021 року. Їх звела знайома сестри гітариста Liily Сема Де Ла Торре, влаштувавши побачення наосліп.

«Ну, це було побачення наосліп для мене, але не зовсім для нього. Я подумала: "Найгірше, що може статися, — я просто піду", — розповідала співачка British Vogue у травні 2023 року.

Пара співпрацює і в музиці. Морандо став співавтором і продюсером треків «Handstand» і «Violet Chemistry» з альбому Сайрус Endless Summer Vacation (2023), а також працював над її візуальним альбомом Something Beautiful (2025). Співачка наголошує, що завжди поєднувала роботу з особистим життям.

«Я вічно працювала з татом. Так ми познайомилися з колишнім чоловіком. Я завжди працювала з людьми, яких люблю. І Макс мене дуже надихає», — зазначила Сайрус в інтерв'ю Harper's Bazaar.

Раніше співачка була одружена з актором Ліамом Гемсвортом. Вони побралися в грудні 2018 року, розійшлися в серпні 2019-го, а розлучення оформили в січні 2020 року.