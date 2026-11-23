Тревел-експерти попереджають про небезпеку мінливої погоди, суворих правил біобезпеки та високих цін, які можуть зіпсувати відпустку.

Головна небезпека для туристів у Новій Зеландії — не дика природа, а мінлива погода, високий рівень ультрафіолету та суворі правила біобезпеки. За незадекларований бутерброд у ручній поклажі на кордоні можна одразу отримати штраф у 400 новозеландських доларів. Про це попереджає тревел-авторка Керрі Кінг, яка народилася в країні та жила на обох її островах, повідомляє Business Insider.

На відміну від сусідньої Австралії, у Новій Зеландії немає наземних змій і дуже отруйних комах. Водночас Кінг щороку бачить новини про туристів, яких доводиться рятувати в горах і на узбережжі, де умови змінюються дуже швидко.

Перед походом авторка радить перевірити прогноз, узяти відповідний одяг і спорядження та обов'язково повідомити комусь свій маршрут. «Ніколи не вважайте, що стежку безпечно пройти до кінця лише тому, що погода здається гарною, коли ви вирушаєте», — наголошує Кінг.

Вона також нагадує, що навіть у прохолодний чи хмарний день можна швидко згоріти на сонці, тому варто користуватися сонцезахисним кремом SPF 50+, носити капелюх і окуляри.

Машина, ціни та ранні зачинення

Громадський транспорт поза великими містами розвинений слабко, тому найзручніше подорожувати автомобілем. Рух у країні лівосторонній, сільські дороги вузькі й звивисті, трапляються ґрунтові ділянки, а гірські перевали можуть раптово закрити через сніг або зливи.

Харчування в закладах коштує недешево: флет вайт обійдеться у 5–7 новозеландських доларів, обід у недорогому ресторані — у 30–50 доларів без напоїв. У сільських містечках магазини й ресторани часто зачиняються вже о 18:00. Державна система компенсацій за нещасні випадки частково покриває лікування іноземців, проте туристичної страховки вона не замінює.

Про небезпеку недооцінити відстані говорять і авторки нового путівника Frommer's New Zealand. За словами Наомі Арнольд, найбільша помилка мандрівників — сподіватися швидко переміщатися країною, адже більшість доріг двосмугові й дуже звивисті, а гірські траси часто перекривають через зсуви, повідомляє Frommer's.

«Тож водіння може доволі дратувати людей, які до цього не звикли. Варто мало не подвоювати час, який, на вашу думку, знадобиться. Особливо тому, що вам захочеться зупинятися й фотографувати», — радить Арнольд.

Не лише Південний острів

Кінг закликає не обмежуватися Південним островом з його Альпами, льодовиками й фіордами. На Північному острові є геотермальні ландшафти та культурні програми маорі в районі Роторуа, а також майже субтропічний Нортленд. Варто вивчити кілька фраз мовою маорі, наприклад «kia ora», та обирати тури, які проводять самі маорі.

Її колега Кейт Еванс також захищає Північний острів, особливо вулкани центрального плато та національний парк Тонгаріро. «Якщо ви приїхали з місця, де немає вулканів, Північний острів — саме те, куди варто їхати», — переконана Еванс.