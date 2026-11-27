Нові власники будинку родини Маккалістерів із фільму «Сам удома» вирішили повернути йому впізнаваний вигляд 1990-х після років сучасного мінімалістичного оформлення. Роботи охоплять інтер'єр і зовнішній вигляд будівлі, також розглядають відновлення колишнього напівкруглого під'їзду, повідомляє Net.hr.
Маєток неподалік Чикаго продали на початку 2025 року за 5,5 млн доларів. Попередні власники замінили фірмову червоно-зелену гаму білими й сірими відтінками, що розчарувало багатьох шанувальників. Попри домашній кінотеатр, спортзал і баскетбольний майданчик, будинку, на думку фанатів, бракувало атмосфери оригіналу.
Власники, які побажали залишитися анонімними, найняли місцевого менеджера проєкту Скотта Прайса. Конкретних деталей і термінів реконструкції поки не оголосили, повідомляє Realtor.com з посиланням на NBC Chicago.
Прайс розповів, якого результату прагне команда:
«Наше бачення — повернути тепло і любов із фільму. Там було стільки чудових кольорів, і це змушувало почуватися як у родині, як удома, і ми хочемо повернути цю магію», — наголосив Прайс.
За його словами, фільм був важливою частиною дитинства і для нього самого, і для родини, якій належить будинок.
Різдво, якого в будинку ніколи не було
Обурення фанатів сучасним інтер'єром було дещо безпідставним: святкового декору з фільму в реальному будинку ніколи не існувало. Біля будинку знімали майже лише зовнішні сцени, а більшість інтер'єрів збудували в павільйоні в спортзалі закинутої школи неподалік. У кадр потрапили лише головні сходи, горище й частина майданчика першого поверху.
«Ми не могли знімати в їхньому будинку. Він був замалий. Ми ледве могли завести знімальну групу у двері», — розповідав художник-постановник фільму Джон Муто.
Будинок за адресою 671 Lincoln Ave у Віннетці (штат Іллінойс) виставили на продаж у травні 2024 року за 5,25 млн доларів, а продали на 250 тис. доларів дорожче. Попередня угода відбулася у 2012 році приблизно за 1,585 млн доларів. У 2018-му будівлю повністю реконструювали, і її площа майже подвоїлася. Знакові сходи збереглися, однак червоний килим прибрали, а шпалери замінили білими стінами, повідомляє Architectural Digest.
Інтерес до оновлення будинку підігрівають і чутки про новий фільм франшизи, у якому Маколей Калкін нібито може повернутися до ролі Кевіна, цього разу як дорослий батько. Чи стане будинок знову знімальним майданчиком, поки невідомо.