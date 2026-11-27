Маєток у Віннетці, проданий за 5,5 млн доларів, знову стане схожим на легендарну кінолокацію. Власники прагнуть повернути інтер'єру колишню магію та затишок.

Нові власники будинку родини Маккалістерів із фільму «Сам удома» вирішили повернути йому впізнаваний вигляд 1990-х після років сучасного мінімалістичного оформлення. Роботи охоплять інтер'єр і зовнішній вигляд будівлі, також розглядають відновлення колишнього напівкруглого під'їзду, повідомляє Net.hr.

Маєток неподалік Чикаго продали на початку 2025 року за 5,5 млн доларів. Попередні власники замінили фірмову червоно-зелену гаму білими й сірими відтінками, що розчарувало багатьох шанувальників. Попри домашній кінотеатр, спортзал і баскетбольний майданчик, будинку, на думку фанатів, бракувало атмосфери оригіналу.

Власники, які побажали залишитися анонімними, найняли місцевого менеджера проєкту Скотта Прайса. Конкретних деталей і термінів реконструкції поки не оголосили, повідомляє Realtor.com з посиланням на NBC Chicago.

Прайс розповів, якого результату прагне команда:

«Наше бачення — повернути тепло і любов із фільму. Там було стільки чудових кольорів, і це змушувало почуватися як у родині, як удома, і ми хочемо повернути цю магію», — наголосив Прайс.

За його словами, фільм був важливою частиною дитинства і для нього самого, і для родини, якій належить будинок.

Різдво, якого в будинку ніколи не було

Обурення фанатів сучасним інтер'єром було дещо безпідставним: святкового декору з фільму в реальному будинку ніколи не існувало. Біля будинку знімали майже лише зовнішні сцени, а більшість інтер'єрів збудували в павільйоні в спортзалі закинутої школи неподалік. У кадр потрапили лише головні сходи, горище й частина майданчика першого поверху.

«Ми не могли знімати в їхньому будинку. Він був замалий. Ми ледве могли завести знімальну групу у двері», — розповідав художник-постановник фільму Джон Муто.

Будинок за адресою 671 Lincoln Ave у Віннетці (штат Іллінойс) виставили на продаж у травні 2024 року за 5,25 млн доларів, а продали на 250 тис. доларів дорожче. Попередня угода відбулася у 2012 році приблизно за 1,585 млн доларів. У 2018-му будівлю повністю реконструювали, і її площа майже подвоїлася. Знакові сходи збереглися, однак червоний килим прибрали, а шпалери замінили білими стінами, повідомляє Architectural Digest.

Інтерес до оновлення будинку підігрівають і чутки про новий фільм франшизи, у якому Маколей Калкін нібито може повернутися до ролі Кевіна, цього разу як дорослий батько. Чи стане будинок знову знімальним майданчиком, поки невідомо.