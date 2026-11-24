Цей режим допомагає врятувати будинок від промерзання взимку, проте має приховану небезпеку для водопровідних труб, про яку попереджають експерти.

Багато спліт-систем із функцією обігріву мають на пульті кнопку «8°C». Вона протягом зими підтримує в порожньому будинку чи кімнаті близько 8 градусів тепла: приміщення не промерзає, а кондиціонер споживає значно менше електроенергії, ніж у звичайному режимі. Водночас датчик кондиціонера не «бачить» місць, де мороз може завдати найбільшої шкоди, зокрема водопровідних труб, повідомляє угорське видання Kertészkedj.hu.

Виробники створювали цю функцію для дач, рідко використовуваних офісів і складів. Її назва залежить від бренду. Найчастіше на кнопці написано «8°C», інколи «FP» (freeze protection). У Fujitsu режим називається «10°C HEAT», а в деяких моделях Panasonic «+8/10°C HEAT» із вибором температури. На окремих пультах режим вмикається, кілька секунд утримуючи дві кнопки. На частині європейських моделей він доступний лише після перемикання кондиціонера на обігрів.

У цьому режимі компресор запускається, коли повітря охолоджується нижче 8 градусів, і вимикається, щойно температура досягає 10. Вентилятор працює автоматично, а температуру змінити не можна. За розрахунками видання, якщо надворі близько нуля, то для підтримання 8 градусів замість 20 потрібно приблизно на 60% менше тепла.

«Кнопка 8 градусів — це не економний обігрів, а захист від замерзання: вона утримує нежитлове приміщення вище нуля, для людей така температура занадто холодна», — наголошують автори матеріалу.

Така функція є і в моделях, які продаються в Україні. Зокрема, компанія Midea описує режим підтримання +8°C у спліт-системах серії XTreme як захист стін і водопроводу від промерзання на дачах, у гаражах або під час зимової відпустки. За даними виробника, кондиціонери цієї серії здатні обігрівати приміщення за температури надворі до -25°C, повідомляє Midea.

Слабке місце, якого не бачить датчик

Датчик температури вбудований у внутрішній блок, тобто розташований під стелею, де повітря тепліше, ніж біля підлоги. Труби в зовнішній стіні, під мийкою чи у ванній можуть бути значно холоднішими. У сильний мороз вони здатні замерзнути навіть тоді, коли повітря в кімнаті залишається вище нуля.

Американський Червоний Хрест і метеослужба США радять тримати в порожньому будинку щонайменше 13 градусів, якщо в трубах є вода. Режим 8 градусів безпечний лише тоді, коли воду перекрито й злито або водопроводу в приміщенні немає. В інших випадках краще встановити мінімальну температуру звичайного обігріву, на більшості моделей це 16 градусів.

Перед від'їздом видання радить перекрити воду та злити її з труб, бачка й бойлера. Дверцята шаф, у яких проходять труби, варто залишити відчиненими, а кондиціонер не вимикати автоматом. Варто також зважати на температурну межу роботи техніки: для одного з побутових кондиціонерів Panasonic вона становить -15°C, і в сильніший мороз зовнішній блок може зупинитися.