Цей декор працює як пасивний освіжувач повітря, але більшість людей використовує його неправильно. Розповідаємо, як працює аромадифузор і як зробити його власноруч.

Пляшечка з ароматизованою рідиною і кількома дерев'яними паличками, яку часто ставлять у ванній чи передпокої, виглядає як декор. Насправді це аромадифузор із паличками — пасивний освіжувач повітря, що поширює запах цілодобово протягом кількох тижнів без вогню, розетки чи щоденного розпилення, повідомляє The Coolist.

На відміну від спрею, який дає короткочасну хмару аромату, дифузор працює повільно і рівномірно. Він маскує неприємні запахи безперервно, тому зручний там, де свічка недоречна.

Що роблять палички

Найчастіше використовують ротанг: його волокна пронизані крихітними каналами, якими рідина підіймається вгору, як вода по паперовому рушнику. На відкритих кінцях паличок вона випаровується і розносить аромат кімнатою. Вузьке горлечко пляшки зменшує випаровування з поверхні, тож більше рідини проходить саме через палички.

Звідси кілька практичних прийомів. Чим більше паличок, тим сильніший запах, але й рідина закінчується швидше. Якщо перевернути палички, у повітрі опиняються щойно просочені кінці, і аромат тимчасово посилюється.

Як зробити самому і чого остерігатися

Для саморобного дифузора знадобиться скляна пляшка з вузьким горлом, спеціальна основа для дифузорів і схвалена виробником ароматична олія. Олія для готування не підходить: вона загуста, а випадкові палички можуть погано вбирати рідину. На порцію близько 170 г беруть приблизно 128 г основи і 43 г ароматичної олії, зважених на електронних вагах. Якщо на етикетці одного з продуктів указано меншу допустиму частку, слід дотримуватися її.

Суміш обережно перемішують, переливають через лійку в пляшку, залишаючи трохи місця зверху, і вставляють 6–8 ротангових паличок. За годину їх перевертають над раковиною, а далі повторюють це приблизно раз на тиждень. Пляшку радять ставити на підставку і одразу витирати краплі.

Дифузор слід тримати подалі від джерел тепла, іскор, відкритого вогню та дітей. Рідина може подразнювати шкіру й очі, псувати лаковані дерев'яні поверхні і становить небезпеку в разі ковтання. Також варто пам'ятати, що дифузор лише маскує запах, тому джерело стійкого неприємного запаху треба шукати й усувати.

Попри те що ароматизацію житла практикують тисячоліттями, сам дифузор із паличками — порівняно молодий винахід. Уперше його описав французький хімік Рене-Моріс Гаттефоссе 1937 року в книжці «Aromathérapie: Les Huiles Essentielles, Hormones Végétales», зазначає Lifestyle Packaging.