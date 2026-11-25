Міжнародна група дослідників виявила неочікуваний зв'язок між кількістю домашніх улюбленців та рівнем задоволеності життям у 93 державах світу.

Мешканці країн, де на душу населення припадає більше котів, у середньому більше задоволені життям. Такого висновку дійшли науковці зі США, Мексики, Фінляндії та Латвії, які проаналізували дані 93 держав. Однак самі автори наголошують, що причинно-наслідкового зв'язку між кількістю тварин і щастям не встановлено, повідомляє Index.hr.

Дослідження під керівництвом Даріо Маестріп'єрі з Чиказького університету опублікував журнал PLOS ONE. Учені зіставили рівень щастя в країнах із кількістю котів на 10 тисяч жителів, рівнем добробуту та поширеністю паразита Toxoplasma gondii, який розмножується в кишечнику котів. Показники щастя взяли з рейтингу, що спирається на опитування Gallup за 2022–2024 роки.

Зв'язок між кількістю котів і щастям посилюється, якщо врахувати ВВП на душу населення та рівень доходів. За поясненням авторів, у багатших країнах котів зазвичай більше, а паразитів менше: там тварини частіше живуть удома, їх щеплюють і годують промисловим кормом. У бідніших державах значно більше котів, які вільно блукають вулицями.

Паразит, який псує статистику

Коли науковці виключили з аналізу чинники добробуту, найсильнішими показниками рівня щастя виявилися саме кількість котів і недавнє зараження токсоплазмою. Країни з більшою часткою нових інфекцій мали нижчі місця в рейтингу щастя, тоді як для давніх, хронічних інфекцій цей зв'язок був слабшим. Водночас держави з більшою кількістю котів не обов'язково частіше стикаються з паразитом.

Автори розрізняли гостру інфекцію за антитілами IgM, пов'язаною із запаленням, яке може впливати на настрій і мислення, та латентну за антитілами IgG, яку попередні дослідження пов'язували з психічними розладами. Поєднання психологічної користі від котів і ризику зараження через них науковці називають «біопсихологічним парадоксом», зазначено у статті PLOS ONE.

Обережно з висновками

Дослідження має суттєві обмеження. Дані про токсоплазмоз узяли з обстежень вагітних жінок, оскільки інформації щодо загального населення бракує, а статистика про котів не відрізняє домашніх улюбленців від безпритульних.

«Йдеться про зв'язок на рівні держав, тож ми не можемо стверджувати, що більше котів робить людей щасливішими», — наголошують автори. Водночас вони вважають виявлені закономірності достатньо цікавими для подальших досліджень.

Інші популяційні дослідження також пов'язують володіння котом із вищим психологічним благополуччям і нижчим ризиком смерті від серцево-судинних хвороб, проте й вони фіксують лише кореляцію. Токсоплазму, своєю чергою, частіше переносять здичавілі коти, які самі здобувають їжу, ніж домашні, пише The Conversation.