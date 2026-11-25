Від прихованого села Стегна до незабутніх заходів сонця в горах: гід по маловідомих локаціях грецького острова від менеджерки Jet2holidays.

Менеджерка з напрямків туроператора Jet2holidays на Родосі Рут Джонс назвала місця на найбільшому острові Додеканесу, які варто відвідати туристам. Серед них сусідній острів Сімі, мало відоме село Стегна та гори поблизу Крітінії, де можна зустріти захід сонця, повідомляє The Independent.

Першою порадою Джонс є коротка морська поїздка з міста Родос на невеликий острів Сімі, який, за її словами, ідеально підходить для освіження в морі. Найсильніше враження острів справляє вже під час прибуття.

«Обов'язково станьте ближче до носа човна, коли він заходить у гавань: ви побачите кольорові традиційні будинки, що тулилися на схилі пагорба, і від цього перехоплює подих», — зазначає Джонс.

Покидати Сімі експертка не радить, доки не скуштуєте місцевих креветок. Їх варто замовити з грецьким салатом, свіжим хлібом і келихом холодного білого вина.

Справжньою «прихованою перлиною» Родосу Джонс вважає невелике село Стегна на східному узбережжі.

«Це відокремлена й мирна частина Родосу, вода тут спокійна, а довгий пляж — ідеальне поєднання піску та гальки», — наголошує експертка.

Вечеря у дворику і коктейлі з видом на Акрополь

Для відпочинку Джонс обрала б невеликий стильний готель Absolute Kiotari неподалік від пляжу. На її думку, звідси зручно, орендувавши авто, вирушати на південь острова, зокрема до села Ліндос, яке обов'язково варто побачити.

У Старому місті експертка радить повечеряти в сімейному ресторані Marco Polo, розташованому у дворі старовинного будинку. Після їжі вона пропонує скуштувати свіжоприготоване лимончело. У Ліндосі її улюблене місце — Courtyard Bar із терасою на даху, звідки видно звивисті вулички та підсвічений античний Акрополь.

Старе місто Родоса внесене до списку світової спадщини ЮНЕСКО. У 1309–1523 роках острів займали лицарі ордену Святого Іоанна, які перетворили столицю на фортецю з мурами завдовжки 4 км. Після 1523 року більшість церков переобладнали на мечеті, а до архітектурного ансамблю додалися османські лазні й будинки, зазначає ЮНЕСКО.

Найкращі краєвиди в золоту годину, за словами Джонс, відкриваються на західному узбережжі острова.

«Влітку я особливо люблю підніматися в гори біля Крітінії й дивитися, як сонце сідає над морем і над меншими, маловідомими островами поблизу», — ділиться експертка.