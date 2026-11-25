Румунський автомобільний реєстр та фахівці попереджають: популярні позначення на гумі не замінюють зимові випробування, що підтверджують тести ADAC.

Всесезонні шини з маркуванням M+S, M.S. або M&S легально дозволені на засніжених і обледенілих дорогах Румунії, однак відповідність вимогам закону не гарантує такої ж безпеки, як у спеціалізованих зимових шинах. Про це нагадує Румунський автомобільний реєстр (RAR). Тести німецького автоклубу ADAC 2026 року показали, що частина всесезонних моделей отримала штрафні бали за довгий гальмівний шлях і недостатнє зчеплення під час руху на снігу, повідомляє Alba24.

У Румунії немає обов'язкової календарної дати переходу на зимову гуму: відповідні шини потрібні тоді, коли дорога вкрита снігом, льодом чи ожеледицею. Поширений поріг +7 °C є лише орієнтиром виробників, а не юридичною нормою, тож водія не оштрафують за літні шини в холодну, але суху погоду.

Фахівці радять звертати увагу на символ 3PMSF, тобто гору з трьома вершинами та сніжинкою. На відміну від M+S, він засвідчує, що шина пройшла стандартизовані випробування на снігу. ADAC також рекомендує не їздити снігом і сльотою, якщо глибина протектора менша приблизно за 4 мм, хоча законний мінімум становить 1,6 мм.

Сніжинка на боковині ще не робить шину зимовою

Порівняльний тест американського ритейлера Tire Rack підтверджує ці застереження: символ 3PMSF не перетворює всепогодну шину на зимову. На седані Toyota Camry зимова Bridgestone Blizzak WS90 зупинилася на снігу зі швидкості 40 км/год приблизно за 17,5 м і найшвидше в тесті розігналася до 19 км/год. У загальному рейтингу на снігу зимові моделі отримали 8,25–8,33 бала з 10, всепогодна Michelin CrossClimate2 отримала 6,25, а звичайна всесезонна Michelin Defender2 лише 4,67, пише Tire Rack.

Чому гума вирішує все

Схожі висновки має і Consumer Reports. У випробуваннях на ковзанці на швидкості близько 16 км/год автомобіль на зимових шинах зупинявся в середньому на 1,8 м раніше, тобто приблизно на пів корпусу. Причина в гумовій суміші, яка залишається м'якою на морозі, тоді як гума всесезонних шин твердне, наче хокейна шайба, передає The Globe and Mail.

«Всесезонна шина — це щось на кшталт швейцарського ножа серед шин: вона добра в багатьох речах, але не надто вправна в чомусь конкретному. Взимку вона не буде такою ж хорошою», — зазначає менеджер шинної програми Consumer Reports Раян Пшчолковський.

Експерт попереджає, що літери M+S є на більшості всесезонних шин і описують лише форму протектора. «Це не обов'язково означає, що вона добра на снігу — чи в багнюці, якщо вже на те пішло», — наголошує Пшчолковський.

За його словами, навіть дешеві зимові шини здебільшого краще тримають сніг і лід, ніж більшість всесезонних моделей.