Адміністрація транспортної безпеки США попередила мандрівників про предмети в ручній поклажі, що провокують затримки на контролі під час свят.

Офіцери Адміністрації транспортної безпеки США (TSA) щозими найчастіше відправляють на ручну перевірку п’ять категорій святкових речей із ручної поклажі: желеподібні та рідкі страви, загорнуті подарунки, снігові кулі, щільну випічку в фользі та алкоголь. Пік черг на пунктах контролю припадає на період від кінця листопада до Нового року, і саме ці предмети найбільше сповільнюють перевірку, повідомляє Travel Off Path.

Попри новини про скасування обмеження на рідини в окремих європейських аеропортах, у США правило 100 мл (3,4 унції) досі діє повністю. TSA вважає рідиною все, що можна розлити, розмазати, розпорошити, видавити чи вилити, тож журавлинний соус, підлива, джеми, арахісова паста, м’які сири й кленовий сироп у більших ємностях одразу привертають увагу. Гелеві охолоджувачі пропустять лише тоді, коли вони замерзлі до твердого стану.

Снігову кулю дозволяють у салон, лише якщо вона разом із підставкою менша за тенісний м’яч і вміщується в прозорий пакет для рідин. Пироги, торти, печиво й готове м’ясо брати можна, проте щільна фольга блокує рентгенівський огляд, а брили сиру, фруктового кексу чи помадки на екрані схожі на підозрілі органічні маси. Тоді пакунок відкривають і беруть змив на сліди вибухівки.

Повнорозмірні пляшки вина, шампанського чи гоголь-моголю через контроль не пройдуть, якщо їх не придбано в зоні після перевірки. Мініпляшки по 50 мл дозволені в пакеті для рідин, але пити власний алкоголь на борту заборонено, а напої міцністю понад 70% не можна перевозити навіть у багажі.

Обгортковий папір під загрозою

Загорнуті подарунки формально не заборонені, однак якщо вміст неможливо роздивитися на сканері, офіцер мусить розрізати стрічку й папір. TSA ще раніше закликала пасажирів готуватися до цього заздалегідь, повідомляє TSA.

«Ми розуміємо, як прикро мандрівникам, коли їхні подарунки розпаковують ще до прибуття в пункт призначення. Однак коли предмет спричиняє тривогу, наші співробітники мусять розібратися й переконатися, що він не є небезпечним чи забороненим на борту літака. Ми рекомендуємо подарункові пакети або коробки чи просто загортати подарунки вже на місці», — зазначив федеральний директор TSA з безпеки в Північній Дакоті Девід Дурган.

Лазівка для святкових залишків

Провезти в салоні більше домашньої їжі, ніж дозволяє ліміт для рідин, все ж можна, якщо правильно її підготувати, пише Yahoo Travel.

«Якщо під час проходження сканера це повністю заморожений твердий брусок, усе гаразд», — каже аналітик Upgraded Points Джеймі Ларуніс.

Утім, за його словами, це спрацює лише для тих, хто живе недалеко від аеропорту. TSA попереджає: якщо продукт частково розтанув чи на дні контейнера є рідина, на нього поширюються звичайні обмеження. Заборонений предмет пасажир може передати знайомому, який не летить, здати в багаж на стійці реєстрації або залишити на пункті контролю.