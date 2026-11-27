Тревел-журналістка Крістіна Валхулі пояснила, як мандрівки з малечею формують впевненість та які насправді спогади залишаються у дітей.

Подорожі з немовлятами й малюками мають сенс, навіть якщо діти їх не запам'ятають: так вони виростають упевненими мандрівниками, яких не лякають зміни. До такого висновку дійшла тревел-журналістка Крістіна Валхулі, яка не відмовилася від мандрівок після народження двох синів, повідомляє Business Insider.

Знайомі постійно питали її, навіщо возити дітей у поїздки, яких ті не згадають, і чи не краще дочекатися, поки вони зможуть усе оцінити. Замість дитячих курортів подружжя обирало напрямки, цікаві їм самим: музеї, незнайому кухню, довгі перельоти. За десятиліття родина побувала в Единбурзі, на Антигуа, в Амстердамі, Французьких Альпах, Ірландії та Новій Зеландії.

Перший трансатлантичний переліт старший син здійснив у чотири місяці й прокричав майже всю дорогу. Валхулі не приховує, що тягати автокрісла, візки й підгузки виснажливо, а дитячі істерики траплялися в найнезручніші моменти. Утім, на її думку, прикрі несподіванки бувають у будь-якому віці.

Шотландські замки хлопців майже не цікавили, проте мандрівки давали їм інші уроки: часом у формі простих запитань, чому у Франції молоко на смак інше або чому в Шотландії яйця не тримають у холодильнику. Діти також навчилися заводити друзів на закордонних ігрових майданчиках, не маючи спільної мови з іншими дітьми.

«Я вірю, що весь цей досвід накопичувався. Подорожі показали їм інші способи життя, які в той момент просто здавалися нормальними. Сьогодні вони невимушені мандрівники, які навіть літали самі», — зазначає Валхулі.

Зараз її синам 14 і 18 років. Журналістка переконана: якби родина чекала на «ідеальний» вік, вона втратила б роки спільних відкриттів, зокрема перші кроки старшого сина на карибському пляжі. Парадоксально, але з підлітками їздити не легше. Чотирирічну дитину можна провезти музеєм у візочку, а підлітки можуть просто відмовитися йти, як це сталося в музеї Пікассо в Барселоні.

Що насправді залишається в пам'яті

Тезу про те, що малюки неодмінно все забудуть, ставлять під сумнів і науковці. Дослідниця дитячої пам'яті з Меморіального університету Ньюфаундленду Керол Петерсон наголошує, що забування сповільнюється лише із семи років, однак яскраві моменти діти зберігають із набагато раннішого віку, пише The Globe and Mail.

«Дворічні діти часто пам'ятають фрагменти, трирічні мають багато спогадів, а чотири- і п'ятирічні — безумовно», — каже Петерсон.

За її словами, мандрівки дають незвичні, яскраві враження поза рутиною, і саме вони зберігаються найдовше. «Діти зазвичай не запам'ятовують буденних подій, як-от гру в парку, бо як відрізнити один день від іншого?» — зауважує дослідниця.

Експертка з виховання з Калгарі Джулі Фрідман Сміт найбільшою перевагою сімейних поїздок для малюків вважає безперервне спілкування з батьками.

«Діти пишуть слово «любов» літерами ч, а, с. Тож проводити час разом родиною — це найважливіше для розвитку дітей віком від нуля до семи років», — переконана Фрідман Сміт.