Американська блогерка Гелен Сула розкритикувала популярні святкові локації в Лондоні, Парижі та Римі через надмірну комерціалізацію.

Лондон, Париж, Рим і Прага потрапили до переліку європейських міст, різдвяні ярмарки яких надто комерціалізовані. Такої думки дотримується американська блогерка Гелен Сула, яка з 2016 року живе в Німеччині й відвідала понад сотню святкових ярмарків, повідомляє Daily Mail.

Британську столицю експертка називає одним із найгірших напрямків для різдвяних ярмарків, хоча визнає, що з оформленням міста там усе гаразд. Головні претензії стосуються популярного парку розваг у Гайд-парку, вхід до якого коштує до 8,25 фунта, а квиток на атракціон у день відвідування може сягати 12,5 фунта.

«Як на мене, Winter Wonderland у Гайд-парку трохи розчаровує, бо там комерційна атмосфера», — зазначає Сула. За її словами, побачити там пластикові ялинки «серцерозривно», а за пластиковий стаканчик глінтвейну доводиться віддавати 11–12 фунтів.

Не виправдовують очікувань і італійські міста. Блогерка радить не їхати до Рима з надією відчути атмосферу Німеччини, Швейцарії чи Австрії. Прагу вона вважає чудовим містом, однак і там ярмарки здаються їй дещо комерційними, а Париж, попри святкові прикраси, на її думку, взагалі не місце для різдвяних ярмарків. Берлін же має стільки майданчиків, що це трохи виснажує.

Де ціни кусаються, а де ні

Найдорожчими Сула називає ярмарки у Швейцарії та Відні. «Відень теж може бути досить дорогим. Думаю, що з роками він справді подорожчав, і я суджу про це здебільшого з того, скільки плачу за глінтвейн», — наголошує експертка.

Дешевше, за її спостереженнями, у невеликих містах, як-от у долині Мозеля чи в Гайдельберзі, а також у Франції, Таллінні, Кракові, Загребі, Будапешті, Братиславі й Вільнюсі. До улюблених блогерка зараховує ярмарки Гайдельберга, Страсбурга, Кельна, Братислави, Відня, Ротенбурга-на-Таубері та ельзаського Рібовіле, де місцеві вбираються в середньовічне вбрання. Найбільше вона цінує автентичність, місцеві товари й різноманітні кіоски: на хорошому ярмарку, каже Сула, «справді відчуваєш себе наче у сніговій кулі, наче в казковому місті».

Британці теж помічають різницю

Схожі враження мають і самі відвідувачі британських ярмарків. Джеймі Ейкліфф, який бував на ярмарках по всій Європі, назвав британські «не такими хорошими» й «трохи комерційнішими», пише BBC. Винятком журналісти визнали ярмарок у Бірмінгемі: його організовує директор франкфуртського ярмарку Курт Строшер, кіоски там виготовлені в Німеччині, а їжу й напої привозять звідти ж.

Дослідники культурної спадщини пояснюють, чому для відвідувачів важить саме атмосфера. «Важливими [ярмарки] робить не лише купівля прикраси. Це цілісний досвід звуків, запахів, візуальних образів, а також фізичної присутності людей навколо», — переконаний професор австралійського Університету Чарльза Стерта Дірк Спеннеман, слова якого наводить National Geographic.