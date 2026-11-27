Президент пояснив свою позицію щодо медійних атак на антикорупційні органи, які звинувачують СБУ у скоординованому тиску після гучних розслідувань.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може втручатися в роботу антикорупційних органів, щоб зупинити тиск на них. Про це він сказав в інтерв'ю BBC, яке вийшло в ефір 26 листопада, повідомляє Kyiv Independent.

Заява пролунала після того, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про кампанію їхньої дискредитації, що розгорнулася після розслідувань щодо високопосадовців правоохоронних органів. Кілька колишніх і чинних посадовців, якими займаються антикорупціонери, стверджують, що ці провадження мають тиснути на Київ на переговорах зі США та Росією й змусити його погодитися на невигідну угоду з Москвою. Схожі наративи поширюють і великі анонімні Telegram-канали.

Одним із головних джерел тиску на своїх працівників НАБУ і САП називають Службу безпеки України (СБУ), яку вважають лояльною до Офісу президента. Керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю «Українській правді» заявив, що Офіс президента міг би зупинити «скоординовану медійну атаку» на антикорупційні органи «за дві хвилини», оскільки це питання політичної волі.

На запитання про ймовірний тиск СБУ на НАБУ Зеленський відповів, що журналісти можуть самі розслідувати цю ситуацію. За його словами, до частини посадовців спецслужби вже виникли запитання щодо їхніх дій, а інших звільнили.

Пояснюючи межі своїх можливостей, президент послався на статус бюро та прокуратури. Він «намагається підтримувати» НАБУ і САП, «але не до такої міри, щоб порушувати закон, адже це незалежні інституції», — наголосив Зеленський.

Антикорупційні органи перебувають у центрі уваги відтоді, як улітку 2025 року команда Зеленського спробувала позбавити їх незалежності, що спричинило протести по всій країні. СБУ тоді подавала свої дії як протидію російському впливу в бюро. Відтоді НАБУ і САП оприлюднили кілька гучних розслідувань щодо топпосадовців і соратників президента.

Обшуки та закон 12414: як почалося протистояння

21 липня 2025 року СБУ, Державне бюро розслідувань (ДБР) та Офіс генерального прокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосувалися щонайменше 15 працівників НАБУ. За даними бюро, слідчі дії відбувалися без ухвал суду. Здебільшого їх обґрунтовували ймовірною причетністю окремих людей до ДТП, а частину співробітників підозрювали у зв'язках із державою-агресором. Під час одного з обшуків до детектива застосували фізичну силу. Водночас СБУ розпочала позапланову перевірку захисту державної таємниці, яка, за оцінкою бюро, могла відкрити їй доступ до даних про поточні й заплановані операції НАБУ і САП, повідомляло НАБУ.

22 липня Верховна Рада 263 голосами ухвалила законопроєкт №12414 із поправками, що розширили повноваження генерального прокурора: він отримав змогу передавати справи НАБУ іншим органам, давати прямі вказівки прокурорам САП і став єдиним, хто може повідомляти про підозру високопосадовцям. Зеленський підписав закон того ж дня. Тисячі людей вийшли на протести в Києві, Одесі, Львові та інших містах. Це були перші масові антиурядові акції від початку повномасштабного вторгнення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала голосування «серйозним кроком назад», зазначає Human Rights Watch.