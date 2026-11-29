Експерти обрали локації для зимового відпочинку: від засніжених каньйонів та полярної ночі до екзотичних пляжів і термальних джерел.

Канарські острови, Лігурія, каньйони Арізони та Юти, Будапешт, Лаос, Ангілья, південний захід Шрі-Ланки, гора Кенія, японський регіон Тюбу, Шпіцберген, швейцарський кантон Вале та Уганда увійшли до переліку 12 найкращих напрямків для подорожей у січні 2027 року, повідомляє Lonely Planet.

Тим, хто прагне втекти від зими, видання радить іспанські Канарські острови: у січні там пік сезону, тож житло варто бронювати заздалегідь або обирати менші острови: Ель-Ієрро, Ла-Гомеру чи Ла-Пальму. Так само завчасно доведеться планувати поїздку на карибську Ангілью з її білими пляжами.

Для спокійних мандрівок без натовпу автори рекомендують Геную та Чинкве-Терре, де 120 км пішохідних стежок у січні зазвичай найбезлюдніші. Водночас багато місцевих готелів узимку не працюють. У засніжених національних парках Зайон, Брайс-Каньйон і Каньйонлендс температура опускається значно нижче нуля, а снігопади можуть перекривати дороги, тому експерти радять закласти кілька днів запасу.

Серед зимових варіантів є Будапешт із понад 120 гарячими джерелами, японські Альпи з макаками, що гріються в термальних джерелах біля Юданаки, та долина Гомс у Вале з 80 км зимових пішохідних маршрутів і понад 100 км лижних трас.

Екзотичніші напрямки охоплюють сухий і відносно прохолодний Лаос, Шрі-Ланку, біля узбережжя якої в цей час можна побачити синіх китів і кашалотів, а також сходження на вершину Ленана (4895 м) на горі Кенія. В Уганді на кожну з 19 звиклих до людей родин гірських горил видають лише вісім дозволів на день, а дітей до 15 років на такі екскурсії не допускають.

Полярна ніч як шанс побачити сяйво

Шпіцберген, де білих ведмедів більше, ніж людей, обрано найкращим місцем для спостереження північного сяйва. У найтемніші місяці полярної ночі, від середини листопада до січня, шанси побачити його дуже високі за умови ясного неба та високої активності. Рейси до Лонгйїрбюєна виконують Norwegian і SAS із Тромсе та Осло.

Астроном і головний «мисливець за сяйвом» норвезької компанії Hurtigruten Том Керсс серед усіх локацій виділяє саме Норвегію. За його словами, узбережжя країни пропонує захищені від негоди місця, а морози там значно м'якші: коли в Тромсе мінус п'ять, у Фінляндії може бути мінус 25, розповів він в інтерв'ю AFAR.

«Норвегія — моє улюблене місце, бо в Норвегії є те, чого бракує іншим місцям. Це земля, де зустрічаються море і небо», — наголошує Керсс.

Новачкам експерт радить їхати в період без місяця, адже повний місяць освітлює небо й приховує слабке сяйво. Також варто заздалегідь знайти темні та безпечні місця з кращою погодою за 30-60 хвилин їзди від житла і закласти на пошуки щонайменше чотири ночі. Коли хмарність становить близько 50%, такий запас зазвичай дає дві ночі для спостережень. Останню пораду Керсс формулює коротко: потрібна наполегливість.